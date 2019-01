České Budějovice - Ve středu 30. prosince v odpoledních hodinách musel pracovník ostrahy obchodního centra v Českých Budějovicích volat policii.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

K incidentu došlo podle mluvčí policie Štěpánky Uhlířové v prodejně se sportovním vybavením. Vypráví: "Do prodejny vstoupila mladá žena (18 let) a vybrala si z volně přístupného regálu dámskou značkovou mikinu bílé barvy v hodnotě bezmála 1 800 korun. V převlékací kabince z ní odtrhla bezpečnostní opatření a následně ji uschovala do igelitové tašky. Poté prošla kolem pokladen bez zaplacení." Mladou ženu však zastavil pracovník ostrahy. Po příjezdu policisté shledali, že se dotyčná nedopustila činu poprvé. Již v minulosti byla pro obdobný skutek odsouzena Okresním soudem v Jihlavě a nyní je ve zkušební době. "Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Žena by tak měla do dvou týdnů znovu stanout před soudem," doplňuje mluvčí.