Velká a skutečně podnikavá ryba skončila minulý týden v rukách českobudějovických kriminalistů. Šlo o známého dealera pervitinu (54 let) z Českobudějovicka, který operoval zejména ve svém domovském regionu.

Zabavená pistole.Zdroj: Policie ČRPodle slov policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové muž drogy prodával dlouhodobě a vůbec při tom netroškařil. V plastových sáčcích, které prodával, bylo naráz i pětadvacet gramů drogy.

„Na celé kauze je zajímavý fakt, že muž měl v těchto dnech nastoupit do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Konkrétně šlo o zvlášť závažný zločin týkající se drog. Od vrchního soudu si počátkem března odnesl trest ve výši osmi let,“ popsala mluvčí a doplnila, že si ovšem dealer ještě před nástupem do vězení chtěl prodejem drog ještě něco honem přivydělat.

Kriminalisté proto jeho pokračující trestnou činnost dokumentovali. Věděli například, že pro pervitin jezdí do Prahy. Jak se jim podařilo zjistit, nakoupil tam jeden gram drogy za zhruba 900 Kč a dál jej prodával až za dva tisíce.

„Aby byl jeho zisk ještě větší, neprodával čistou drogu, ale ředil ji kloubní výživou. A nebylo žádnou výjimkou, že v poměru 1:1,“ uvedla Štěpánka Schwarzová.

Pořídil si komplice a tajemný trezor

Recidivista nejspíš tušil, že by ho mohli policisté sledovat, a tak do svého "podnikání" přizval dalšího muže (53 let) z Českobudějovicka. „Pořídil si příruční černý kovový trezor s tím, že klíčky od něj měl pouze on. Do trezoru schovával nakoupený pervitin a jeho komplic měl vlastně jediný úkol - vzít si trezor k sobě a být připraven jej v případě potřeby dovézt jeho majiteli, který ho odemkl a vzal si z něj pervitin, který následně prodával. Svého komplice za tuto službu zdarma zásoboval pervitinem,“ pokračovala mluvčí.

V úterý 2. května vyrazili kriminalisté spolu se zásahovou jednotkou do akce. V Nemanické ulici v dopoledních hodinách zadržela zásahová jednotka staršího z pachatelů, který je ve vozidle značky Volkswagen. Jen o pár minut později kriminalisté zadrželi v Českých Budějovicích i druhého pachatele.

Při prohlídce zajištěného vozidla nalezli kriminalisté perkusní pistoli. „Žádné drogy však v automobilu nebyly. Přišla tak řada na již zmíněný trezor, který druhý muž sice u sebe neměl, ale dobře věděl, kde ho má ukrytý. Po jeho otevření kriminalisté uvniř nalezli okolo 150 gramů pervitinu, který byl uschovaný ve třech plastových sáčcích. Analýzou krystalického materiálu byla ve všech sáčcích prokázána látka hydrochlorid metamfetaminu,“ popsala Štěpánka Schwarzová.

Policisté staršího z mužů v těchto dnech obvinili ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a protože čin spáchal opakovaně a v takovém rozsahu, kdy množství distribuované drogy přesáhlo hranici 150 gramů, hrozí mu k už danému trestu osmi let další trest, a to ve výši až deset let.

„Jeho komplic byl obviněn rovněž z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnýni a psychotropními látkami a s jedy, nicméně v prvním odstavci, a tak mu hrozí trest odnětí svobody maximálně na pět let,“ uzavřela mluvčí policie.