Ubil chlapce, kterého chtěli adoptovat

Hned první případ roku 1998 byl pro kriminalisty zajímavý. Obětí se stal čtyřletý chlapec pocházející z dětského domova v Liberci, od prosince 1997 ho měli žadatelé o osvojení tzv. na zkoušku doma v Týně nad Vltavou. Hocha napadl podle majora Václava Hýska Milan Klempera kolem 8. hodiny ráno. „Chlapec byl převezen na oddělení JIP českobudějovické nemocnice a na následky útoku bohužel zemřel,“ zmínil tehdejší policejní operativec.

Ten den hoch plakal. „Měli ho v dočasném opatrovnictví teprve chvíli, on ho utěšoval, až ho začal mlátit, nejdříve jsme to šetřili jako nešťastnou náhodu,“ dodal major Jiří Růžička.

Jeho družka v té době odešla na nákup a dítě mu svěřila. „Ten chlapec byl zvyklý na ni a když byla pryč, rozbrečel se. Na místo vyjížděl okresní výjezd, protože došlo k ublížení na zdraví. Při výslechu Klempera tvrdil, že když ho vyndával z postýlky, tak se mu vysmekl, přepadl a udeřil se na hlavičku,“ vzpomněl si Hýsek, jak vysvětloval vznik zranění.

Při výslechu se nakonec doznal. „Ptal jsem se ho a kolikrát si ho tedy kopnul do hlavy? A on na to: Jenom dvakrát, ale bosou nohou,“ uvedl detail.

Chlapcovi útokem způsobil otok mozku, krvácení do hlavy i prasklinu lebky, mimo to šrám na hrudníku, či podlitiny v obličeji. „Když se v pokojíčku před soudním lékařem dělala rekonstrukce činu, a on stále tvrdil, že mu vypadl, tak i znalec popsal, že by si při samotném pádu z výšky nemohl nikdy takto fyzicky ublížit,“ upřesnil Hýsek.

Na nešťastném dítěti se Klempera dle obou vyšetřovatelů dopustil opravdu tvrdého násilí. Potom, co zranění podlehlo, byl skutek překvalifikován z pokusu o vraždu na vraždu, od soudu pak odešel s trestem odnětí svobody na 12,5 roku.

Zajistili 78 krevních stop

Po slovní rozepři v Kaplici 18. ledna odpoledne postřelil v obličeji Václav Maršák bývalou ženu. „Zajímavé na tomto případu bylo to, že střela prošla hlavou a uvízla ve dveřích, a poškozená útok přežila. Utíkala bytem, vyskočila oknem, a ještě stihla zazvonit na souseda, který jí zavolal pomoc,“ popsal vyšetřovatel Růžička.

Ke svému činu použil legálně drženou pistoli ráže 7,65 mm ČZ 50. Poškozená se s těžkým zraněním léčila pět měsíců. „Dokonce přišla na výslech a byla ochotná mu odpustit,“ vzpomněl si Jiří Růžička.

Policisté u něj zajistili čtyři zbraně. „Včetně té, kterou použil k trestnému činu, při ohledání na místě jsme sebrali neuvěřitelných 78 krevních stop, protože poškozená zřejmě v šoku pobíhala po bytě, udělala kolečko v kuchyni a až posléze z ložnice vyskočila oknem ven na ulici, kterou přeběhla k protějším sousedům, kde se usadila po zazvonění na schodiště,“ doplnil Hýsek.

Za tento zločin dostal Maršák u soudu nepodmíněný desetiletý trest.

Vraha našli v krematoriu

Milan Gawenda zastřelil 8. dubna obsluhu třeboňské čerpací stanice, k pachateli se policisté dostali za několik dní, ale už byl po smrti. „Šlo o tu benzinu, která je vlevo, když se přijíždí do Třeboně,“ upřesnil Růžička s tím, že se to stalo v 3.13 hodin v noci.

Úmyslně usmrtil revolverem ráže 9 milimetrů Vratislava B. střelou do hlavy. „Z pokladny odcizil hotovost kolem pěti tisíc, na místě napáchal škody za 15 tisíc, nějakou hotovost stihla obsluha dokonce schovat, tu jsme našli posléze pod pultem,“ dodal Hýsek.

Poškozený měl podle Růžičky na sobě signalizační zařízení, které ještě stihl stisknout. „Ležel za pultem, kasa vytažená a prázdná. Pachatel byl neznámý, ale důslednou prací policistů z obvodního oddělení, se ho nakonec podařilo vypátrat,“ zmínil Růžička.

Na místo první přijela hlídka městských srážníků, která zavolala záchranou službu. „Postřelený muž ještě asi čtyři dny žil v nemocnici v Českých Budějovicích, byl v umělém spánku, nakonec následkům zranění podlehl,“ uvedl Hýsek.

Kriminalisté na benzince zjistili, že v tu dobu někdo čerpal pohonné hmoty a nezaplatil. „S sebou si odnesl i útržek z pokladny, což ho později usvědčilo. Zaplatil mu kulkou, balistickou expertízou bylo po pitvě prokázáno, že když ho střelil, musel u toho poškozený klečet,“ poznamenal.

V té době nebyla na čerpací stanici ani kamera, takže policie neměla k dispozici žádný videozáznam. Na vyřešení byl vytvořen zvláštní vyšetřovací tým. „Všechno byla poctivá kriminalistická práce, šlo o opravdu rozsáhlé pátrání. Pachatele Gawendu jsme objevili ale až v českobudějovickém krematoriu,“ konstatoval.

Pravděpodobně neunesl tíhu svého činu. „Spáchal 11. dubna sebevraždu oběšením v Olbramově na Českobudějovicku, našli jsme u něj v domě tašku, v které byla stvrzenka z toho dne i času z benzinové pumpy, která ho se vším prokazatelně spojila,“ vysvětlil Václav Hýsek.

S loupežnou vraždou ho spojily i trasologické stopy. „Na pneumatikách jeho automobilu jsme objevili druhově stejný materiál, který byl na místě činu, respektive na autobusové zastávce kousek od benzinky, odkud pozoroval dění na provozovně,“ dodal další detail Růžička. Případ byl tedy doobjasněn, ale odložen, protože pachatel vraždy zemřel.