V sobotu se na policisty podle mluvčí Štěpánky Schwarzové obrátil příbuzný mladistvé s tím, že se dívka ztratila na letním táboře Nový Řadov nedaleko Stráže nad Nežárkou.

"Pro dívku si přijel zhruba ve 13 hodin, když tábor končil. Šla se ještě rozloučit s dětmi a od té doby ji nikdo neviděl," uvedla policejní mluvčí.

Pátrání mělo šťastný konec. V noci policejní mluvčí informovala, že dívka se sama vrátila do tábora.

Zmíněná dívka se podle vyjádření Václava Vaněčka z Dětského tábora Nový Řadov ztratila svým rodičům až poté, co si dívku řádně převzali. "Z naší strany došlo k úzké spolupráci s Policií ČR, která nás požádala o pomoc v podobě kontaktu s rodiči starších táborníků, zda někdo něco nezaznamenal. Vyšli jsme vstříc a pomohli při pátrání obvoláním těchto rodičů. A to pozitivní na závěr. Slečna se již našla, až do večerních hodin se pohybovala v okolí našeho areálu," reagoval Václav Vaněček.