Duby, které rostly sto let, kdosi načerno pokácel. Nejspíš večer nebo v noci ze čtvrtka 26. března na pátek 27. března se někdo rozhodl porazit stromy, které stály na přirozené hranici mezi Úsilným a Hrdějovicemi.

Duby překážely stavbě. Někdo je bez povolení podřízl. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Neznámý pachatel pak nechal pokácené stromy ležet a dřevo si neodvezl. „Když jsme zjistili, co se stalo oznámili jsme to policii, která od neděle záležitost vyšetřuje. U tak letitých stromů je škoda nevyčíslitelná. Ten, kdo stromy pokácel, by měl požádat obec o povolení, což se nestalo,“ uvedla k případu Radka Šulistová, starostka Hrdějovic.