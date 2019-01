České Budějovice - V jednom zdejším s. r. o v oblasti služeb založili 17. března 2008 odborovou organizaci a na ustavující schůzi zvolili předsedou pana K. Tomu 9. května firma dopisem sdělila, že s ním okamžitě zrušuje pracovní poměr proto, že předcházejícího dne, tedy 8. května, „velice hrubě a vulgárně slovně napadl" zaměstnankyni žalované a "vyhrožoval jí jak fyzickým napadením, tak i psychickým nátlakem, což mělo za následek její psychický otřes a neschopnost vykonávat ve zmíněný den řádně svou práci".

Pan K. zažaloval u Okresního soudu v Českých Budějovicích o neplatnost tohoto zrušení. Žalobu odůvodnil zejména tím, že společnost před výpovědí nepožádala odborovou organizaci o udělení souhlasu; okamžité zrušení pracovního poměru je proto neplatným právním úkonem.

Platně založené odbory

Okresní soud pak žalobě vyhověl. Zakládající listiny spolu s výpisem z registru ekonomických subjektů a registračním listem Odborového svazu dopravy jednoznačně prokazují, že došlo k založení odborové organizace u žalované. Protože žalobce byl zvolen jejím předsedou a žalovaná si nevyžádala předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí, je okamžité zrušení pracovního poměru žalobce neplatné.

Krajský soud rozsudek zrušil a zavázal první instanci mj. k tomu, aby se věnovala zjišťování, zda odbory vznikly u žalované platně a zda jejich existence byla žalované k datu okamžitého zrušení pracovního poměru jejímu předsedovi známa.

Věděli o tom

Okresní soud dospěl k závěru, že ZO byla založena v souladu se stanovami Odborového svazu dopravy, že počet jejích členů neklesl pod pět, jak tvrdil žalovaný (podle zprávy odborového svazu měla od dubna do července 2008 třináct členů), takže k jejímu zániku z tohoto důvodu nemohlo dojít, a že informace o vzniku ZO a předsednictví žalobce se dostala do dispozice žalované (žalobce vznik ZO neoznámil do sídla žalované, ale na adresu generálního ředitele, který byl "nejvýše postaveným z celé skupiny společnosti v ČR" a zároveň jedním z jednatelů žalované). Soud odmítl vyhovět žádosti společnosti o odročení jednání "z důvodu nemoci jejího právního zástupce" s odůvodněním, že se "jednalo již o závěrečné jednání bez větších nároků na přípravu dalšího zástupce, proto si měl právní zástupce žalované zajistit substituci".

Dotřetice

Krajský soud věc prvnímu stupni znovu vrátil s tím,že nemoc bránící v přítomnosti účastníků řízení nebo jejich zástupců u jednání je považována za důležitý důvod pro odročení. O nemožnosti účasti právního zástupce žalované byl soud informován včas. Žalované byla v důsledku nesprávného postupu soudu odňata možnost před ním jednat.

Okresní soud i napotřetí řekl, že odborová organizace platně vznikla a že žalobce její vznik oznámil žalované včetně toho, že je jejím předsedou. Společnost si souhlas odborů s okamžitým zrušením jeho pracovního poměru nevyžádala a výpověď je proto neplatná. Krajský soud rozhodnutí potvrdil mj. s tím, že "jakékoliv další dílčí námitky žalované, týkající se formalit zápisu ustavující schůze", soud nemůže se zřetelem k principu nezávislosti vzniku odborových organizací akceptovat.

K Nejvyššímu soudu

Společnost podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). „Zásadní nedostatky" v zakládacích listinách prý nedokládají, že ZO vznikla v souladu se stanovami Odborového svazu dopravy. Příslušné oznámení bylo adresováno jen generálnímu řediteli skupiny společností, do nichž patří i žalovaná, ale vzhledem k chybnému označení společnosti, u které se ZO zakládala, nebylo prý v jeho možnostech případné nejasnosti v tomto oznámení odstranit.

NS připomněl, že odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Jejich specifické postavení je vyjádřeno i zjednodušením podmínek jejich vzniku. Stávají se právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy byl příslušnému ministerstvu doručen návrh na evidenci odborové organizace.

Soudu nepřísluší ve sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přezkoumávat, zda odborová organizace, u níž byly splněny všechny zákonné předpoklady vyžadované k tomu, aby se stala právnickou osobou, skutečně vznikla nebo zda opravdu vznikla organizační jednotka odborové organizace, která vystupuje svým jménem, zaujala-li v tomto směru kladné stanovisko odborová organizace, do jejíž organizační struktury taková jednotka náleží. Soudu nepřísluší se zabývat ani platností volby zaměstnance do orgánu odborové organizace; soud rovněž zde vychází ze stanoviska, které po uskutečněných volbách k jejich průběhu a výsledku zaujal k tomu příslušný orgán odborové organizace. Námitky žalované, kterými zpochybňuje vznik organizace jako právnické osoby, tedy nemohou být opodstatněné, řekl NS.

Nejsou pochybnosti

Povinnost zaměstnavatele předem projednat s odborovou organizací výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platí jen vůči takové odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele. Je zřejmé, že odborové organizace mají za cíl prosazovat hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců a že jsou oprávněny jednat (také) v pracovněprávních vztazích. Odborová organizace působí u zaměstnavatele nejen tehdy, jestliže mu svoji činnost formálně oznámila, ale vždy, jakmile (fakticky) vykonává u zaměstnavatele takové úkony, které jsou charakteristické pro činnost odborových organizací a z nichž zaměstnavatel musel (bez pochybností) poznat, že sdružení je provádějící je odborovou organizací. Z textu dopisu řediteli společnosti nevznikají žádné pochybnosti o tom, že jím bylo oznámeno zahájení činnosti ZO odborů u žalované a že žalovaná z něho mohla bez pochybností seznat, že jde o organizační jednotku odborové organizace, která u ní působí (začala působit).

Dovolání společnosti proto NS zamítl. (21 Cdo 390/2012)