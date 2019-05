České Budějovice - Zajímavý případ řešili policisté podle policejního mluvčího Jiřího Matznera na lince 158. Koncem tohoto týdne se na linku 158 ozvala žena, aby oznámila obavu o svého devětatřicetiletého přítele, který odjel 1. května nad ránem do Německa za prací a neozval se.

Jeho šéf ho měl vyzvednout na nádraží, ale svého zaměstnance se nedočkal. Mobilní telefon pohřešovaného stále vyzváněl, aniž by ho někdo zvedl. "Policisté ověřili, že muž skutečně vlakem odcestoval přes Hřensko do Drážďan a měl pokračovat do Hannoveru, kam však nedorazil," uvádí Jiří Matzner a pokračuje: "Naštěstí následně zjistili, že se nestal obětí trestného činu, ani svoji vystrašenou přítelkyni neopustil, ale ani se brzo domu nevrátí." Pohřešovaný muž totiž v Německu v loňském roce dostal pokutu ve výši 700 Eur, kterou však nezaplatil. "Při vystoupení z vlaku v Drážďanech byl pravděpodobně náhodně policisty kontrolován a zadržen. Vzhledem k tomu, že pokutu nezaplatil, byla mu pokuta přeměněna na náhradní trest odnětí svobody," objasňuje policejní mluvčí a dodává: "Trest, kterého mohl být ušetřen, si odpykává ve věznici v Drážďanech."