Majitelem je pan Hrabal z Moravy, který polena postupně uklízí. Jenže hromada je natěsnaná na úzkém chodníku a padá do silnice. Překáží tak chodcům. A hrozí jim nebezpečí. Starosta města Vladimír Hokr situaci řeší.

„Pan Hrabal si nechal navozit dříví před své dva objekty, zabral chodník a část komunikace. Narušuje bezpečnost provozu. Tohle byla trochu partyzánština. Nejsem ten, kterého by zajímalo, jestli zaplatí na 30 metrech čtverečních nebo nezaplatí poplatek za zábor veřejného prostranství. V momentě, kdy lidé jednají slušně a je to zabezpečené, tak jsme jako město velmi vstřícní,“ okomentoval situaci starosta Vladimír Hokr na červnovém jednání zastupitelstva města.

Starosta dodal, že kontaktoval i policii. „Je možné, že pán nedomyslel, že toho bude tolik. Ale kdybych byl v této pozici, tak bych se snažil získat značku s upozorněním na práci na silnici nebo cokoliv dalšího. Proto jsem upozornil policii, aby mu toto buď doporučila nebo nařídila či, aby to udělal někdo další,“ vysvětlil Vladimír Hokr s tím, že si na obyvatele chodili stěžovat i místní.

„Doufám, že se tam nikomu nic nestane, a že do budoucna to bude ponaučení, aby se to už neopakovalo. V minulosti se už stalo, že za mnou přišli lidé a chtěli si něco navozit. Ptali se, jestli nemáme nějaké prostory na navezení. V tomhle se snažíme lidem pomáhat,“ zdůraznil novohradský starosta.