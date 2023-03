Hyenismus nejtvrdšího zrna se odehrál v sobotu 11. března na Blatensku. Neznámý vandal zničil u obce Paštiky sekerou pietní místo chlapce, který zde tragicky zahynul před pěti lety.

Vanda řádil i na hřbitově. | Foto: Foto: PČR

To mu ale nestačilo. Pokračoval totiž na hřbitov v šest kilometrů vzdáleném Černívsku, kde zničil i chlapcův hrob. Rodina je činem otřesena. „Nechápu, že může někdo jít a zničit mému Davidovi hrob, všem nám to ublížilo,“ říká chlapcova matka Jiřina Červenková. Vanda řádil i na hřbitově.Zdroj: Foto: PČRPodle ní jde o cílenou mstu. K nehodě došlo v v prosinci 2017. Davidův stejně starý kamarád nezvládl mezi obcemi Bezdědovice a Paštiky řízení, dostal s autem smyk a vozidlo narazilo do stromu. David, který seděl na místě spolujezdce, nehodu nepřežil. Podle Jiřiny Červenkové rodina pietní místo obnoví. Případ vyšetřuje policie, která žádá případné svědky, aby se ozvali na 158 nebo na tel. č. 974 237 710.

O nehodě Deník informoval:

