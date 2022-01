Řidič BMW (23 let) měl namířeno od Nádražní ulice směrem k Borku a na výzvy k zastavení nijak nereagoval, právě naopak. Začal před hlídkou ujíždět. Po Pražské třídě se řítil rychlostí až 130 km/h. Tam se také pokusil odbočit vpravo na benzinku, ale nevyšlo mu to. V zatáčce vyjel vlevo mimo silnici do oploceného areálu autosalonu Porsche České Budějovice.