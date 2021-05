K čemu před necelými čtyřmi roky došlo? Ve směru od Střelských Hoštic na Strakonice projížděl kamion anglické dopravní společnosti s řízením umístěným na pravé straně. Jeho řidič S.M. na rovném úseku silnice I/22 srazil ženu, která na místě zemřela. Byl proto obžalován z přečinu usmrcení z nedbalosti a přečinu neposkytnutí první pomoci. Nic na to nezměnila ani pitevní zpráva, která potvrdila, že žena se nacházela ve stavu silné opilosti (2,22 gramu na kilogram). Navíc se už za tmy pohybovala ve směru jízdy kamionu nejméně 70 centimetrů od krajnice, byla v tmavém oblečení a neměla na sobě žádné reflexní prvky.

Státní zástupkyně Monika Čížková uvedla, že řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a podmínkám. „Za rychlosti 65 až 70 kilometrů v hodině použil tlumená světla, takže nemohl ženu vidět včas, natož zareagovat,“ uvedla Monika Čížková.

Obviněný řidič se k soudu z vážných rodinných důvodů a vzhledem k pandemii koronaviru nedostavil. Souhlasil ale se čtením své výpovědi a vypovědí svědků i soudních znalců. „Byla tehdy mlha, takže jsem dálková světla nepoužil. Nevěděl jsem, že jsem srazil člověka, vůbec mne totiž nenapadlo, že by tam někdo byl,“ stojí ve výpovědi, kterou četl soudce Roman Šustr. V ní také byly důvody, kvůli kterým S.M. neposkytl pomoc. „Byl jsem přesvědčený, že to bylo nějaké zvíře. Navíc nebylo kde zastavit, takže jsem našel místo asi až po třech kilometrech. Byl poškozený pravý bok a světlo. Opravil jsem to a jel dál. O nehodě jsem se dozvěděl až v lednů 2018.“

Výpovědi a znalci

Byly čteny také výpovědi dvou svědků. Oba potvrdili, že v uvedené době viděli ženu v tmavém oblečení ve směru na Katovice. Jeden z nich ženě zastavil a když se naklonila do okýnka, byl z ní cítit alkohol. Chtěla odvézt do Strakonic, ale on jí doporučil, aby se šla raději vyspat. Další svědeckou výpověď podal také manžel poškozené. Popsal podrobnosti jak a kde svoji ženu našel s tím, že občas se více napila.

Světlo do případu vnesly poznatky soudních znalců z dopravy i lékařství. V případě použití tlumených světel mohl řidič vidět postavu za daných podmínek a při dokázané rychlosti 65 až 70 kilometrů v hodině na 20 až 40 metrů. Neměl tedy šanci zareagovat. Pokud by použil dálková světla, měl by na reakci nejméně 60 metrů a mohl zastavit nebo poškozenou objet. Žena byla v okamžiku nehody ve stavu těžké opilosti. V takovém případě člověk není schopen odhadnout vzdálenost vozidla a má potácivou chůzi. Není vyloučeno, že spadla pod vozidlo sama. Podle vyšetřování se pohybovala nejméně 70 centimetrů od pravé krajnice a byla zády k blížícímu se kamionu.

Rozsudek

Soudce Roman Šustr si vzal na rozhodnutí přestávku půl hodiny. „Trestná činnost obviněného byla prokázána v obou bodech. Je vinen přečinem usmrcení z nedbalosti a přečinem neposkytnutí první pomoci ve stadiu pokusu. Odsuzuje se tedy k trestu odnětí svobody na tři roky s odkladem na dobu čtyř let a k zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu pěti let,“ řekl Roman Šustr.

V odůvodnění uvedl, že pokud se obžalovaný rozhodl použít tlumená světla, měl také uzpůsobit rychlost jízdy. Podle soudce si musel být obžalovaný vědom toho, že srazil člověka, protože díky pravému řízení kamionu měl postavu ženy přímo před sebou. „I když vzhledem k okolnostem byla žena na místě mrtvá a žádná pomoc by neměla šanci, měl zastavit a pomoc poskytnout.“

Státní zástupkyně se nevyjádřila, obhájce obžalovaného Jan Švehla si vzal lhůtu k podání odvolání. Ke svému rozhodnutí uvedl, že klientovi odvolání doporučí.