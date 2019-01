Počátky/Tábor - Policie ukončila vyšetřování nejbrutálnějšího násilného činu na Vysočině v loňském roce. Na řadě je táborský soud.

Kriminalisté na Vysočině vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu vraždy, která se stala uplynulou sobotu v noci v rodinném domě v Počátkách na Pelhřimovsku. Po útoku nožem muže na snímku zemřeli dva sedmnáctiletí chlapci. | Foto: Deník / Martínek Roman

Bratrovrah Pavel T., který loni na konci října v Počátkách na Pelhřimovsku brutálně ubodal své dva bratry a dalšího se pokusil zabít, byl podle znalců v době činu nepříčetný. Šestadvacetiletý muž tak s největší pravděpodobností skončí v psychiatrické nemocnici, nebo v detenčním zařízení.



„Mohu potvrdit, že obviněný trpěl v době činu duševní poruchou, kvůli níž není za své činy trestně odpovědný, a jeho trestní stíhání bylo minulý týden pro nepříčetnost zastaveno. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedla dozorující státní zástupkyně táborské pobočky Krajského státního zastupitelství Libuše Pospíšilová.



Žalobkyně zatím nechtěla specifikovat, jakou duševní poruchou Pavel T. trpí. Kauzou se totiž bude muset v nejbližší době ještě zabývat táborský soud. Ten by měl rozhodnout, zda se bude Pavel T. léčit v psychiatrické nemocnici na uzavřeném oddělení, či poputuje do některého z ústavů zabezpečovací detence.



„Je pravděpodobné, že v této věci bude nařízeno veřejné zasedání ještě během tohoto měsíce,“ informoval soudce táborské pobočky Petr Černý.



Pavel T. byl podle informací Deníku propuštěn z vazby a v současné době je pod dohledem lékařů na uzavřeném oddělení Psychiatrické nemocnice Jihlava, kde bude čekat na další rozhodnutí soudu.



ZEMŘELI NA MÍSTĚ

Brutální čin se odehrál v noci v sobotu 28. října v domě, kde bratři bydleli. Pavel T. nejprve ubodal nožem své dva sedmnáctileté bratry dvojčata. Podle informací Deníku jedné z obětí zasadil přes sto bodnořezných ran. Mladíci na místě zemřeli.

Třetí o dva roky starší bratr si zachránit život útěkem z domu. Pomoc vyhledal v nedaleké hasičské stanici. Kvůli zraněním skončil v nemocnici. Pavla T. kriminalisté zadrželi na místě činu. Obviněn byl ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na více osobách. Za to mu hrozil až výjimečný trest včetně doživotí.



U soudu v Pelhřimově, který rozhodoval o vzetí Pavla T. do vazby, se pak obviněný svěřil se svými pocity během činu. Chtěl prý vědět, jaký bude mít pocit, když to udělá, a dokonce se během vraždění bratrů měl cítit dobře. Dobrý pocit ale podle jeho slov rychle vymizel.



Co přesně mělo Pavla T. k běsnění vyprovokovat, není zatím úplně jasné. Podle dřívějších informací to mělo být kvůli tomu, že jeho dva mladší bratři hráli hry na počítači. Přesné okolnosti případu, včetně motivů, zatím nechtěla dozorující státní zástupkyně Libuše Pospíšilová komentovat.

Deník několik dní po činu mluvil s příbuznou přeživšího Karla T., kterému se podařilo z domu uniknout. V nemocnici skončil s řeznými ranami na těle a na rukou. Příbuzná tehdy uvedla, že si toho Karel T. z osudné noci příliš nepamatuje.



„Popisoval nám, že si ze všeho nejvíc vybavuje hlasité vytí psa. Byl to pes Pavla a v tu dobu byl v domě. Karel bratra viděl, jak s nožem v ruce pobíhá po domě, a křičel na něj, ať toho nechá. Jednoho z mladších bratrů už v té době neviděl. Z domu se mu podařilo utéct za cenu několika utržených řezných ran. Měl přeřezané šlachy na rukou,“ popsala Deníku příbuzná oběti.