Kouřil na dětském hřišti, dostal pokutu

Čtyři mladí muži ve věku od 18 do 21 let se ve čtvrtek večer usadili na dětském hřišti na Sokolském ostrově. Vše by bylo v pořádku, kdyby si ale jeden z nich nezapálil cigaretu. Za přestupek proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zaplatil kuřák pokutu.

Ilustrační foto | Foto: CC BY 2.0: Lindsay Fox; Wikimedia