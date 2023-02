Soudce českobudějovického krajského soudu Jaromír Hájek muže zprostil obhajoby v úterý 7. února. Po zdůvodnění rozsudku a zhruba desetiminutové poradě s přísedícími ho zároveň propustil z vazby, do které byl vzat rozhodnutím krumlovského okresního soudu před více než rokem, 11. ledna 2022.

„Nemáme za bezpečně prokázané, že by se obžalovaný dopustil toho, z čeho je viněn,“ vysvětlil Jaromír Hájek zprošťující verdikt. Přes důvodné podezření totiž soud nebyl schopen dojít ke spolehlivého závěru. „Navzdory jeho nespolupráci, agresivnímu a urážlivému chování před soudem, opakovanému rušení během jednání i vzhledem k řekněme specifickému obžalovaného platí presumpce neviny.“ A také zásada in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného, která je pilířem spravedlivého soudního jednání. „Připouštíme, že podezření je reálné, ale souhrn provedených důkazů netvoří logickou, ničím nenarušovanou a uzavřenou soustavu. Proto bylo nezbytné ho zprostit obžaloby.“

S dětmi měl provozovat anální i orální sex. Rodiče si mysleli, že je učí jazyky

O co v případu šlo? Podle výpovědí dívky měl muž na různých místech, většinou někde u lesa, po nezletilých vyžadovat orální a anální styk. Dívka si na jeho pokyn měla svlékat kalhotky, hrát si s jeho penisem až do vyvrcholení, dále měl přirození otírat o její vagínu a několikrát proniknout i do řitního otvoru. Chlapec měl všemu přihlížet i pomáhat s natáčením a sám měl být také obětí perverzních hrátek. Poškozeným dětem měl obviněný vyhrožovat, že pokud něco prozradí, videa umístí na internet nebo je opustí v cizí zemi tak, že je vysadí před ambasádou. Proto trpěly jeho praktiky a nebránily se jeho chování.

Soudce nastínil, jak se senátem přistoupil k výpovědím jednotlivých aktérů. Pokud jde o O. Č., jeho vlastní obhajobu za věrohodnou a přesvědčivou nepovažovali. „Jeho popis cesty ale nelze a priori odmítnout. Matka nezletilé prý obžalovaného upozorňovala, že se na něj bude nezletilá lepit, a i u soudu připustila, že obžalovaného upozorňovala na některé sklony nezletilé, že je až vlezlá, a žádala ho, aby ji usměrnil. Potvrdila, že během cesty s ní telefonovala a ta jí ani jednou neřekla, že by byla nespokojená nebo že se tam něco nepatřičného děje, ani na fotkách nebylo nic vidět, což se ale dalo očekávat. Matka nabyla dojmu, že je dcera spokojená,“ ozřejmil předseda senátu krajského soudu Jaromír Hájek. „Po návratu byl obžalovaný v bydlišti nezletilé ještě další den, při loučení ho objímala a cucala ho na krku. Vyhledávala jeho fyzickou blízkost, na což upozornil.“

Dobrodruh měl zneužívat dvě děti na výletu. Chlapec tvrdí, že se nic nestalo

Dále soudce vysvětlil, že za důležitý považuje i vývoj výpovědí dívky v čase. Ta nejprve líčila, že mu musela „pouze“ cucat penis, babičce později řekla, že mu musela sahat na banán, ale o jiných praktikách nemluvila. Později na policii hovořila také o sahání na penis, až později začala mluvit o análním styku. „Tím v žádném případě neříkáme, že bychom její výpověď považovali za nevěrohodnou, ale pokládáme za nezbytné vyzdvihnout, že neznáme jednoznačné odpovědi na všechny otázky a nevíme, jak bychom si je obstarali.“

Pochybnosti dál prohloubila i výpověď chlapce, kterého měl O. Č. také zneužít. „Ten uvedl, že se mezi nimi nic nestalo. Klidně by s ním jel na další výlet a nechápe, proč ho nezletilá obviňuje, on sám prý nic neviděl,“ řekl soudce s tím, že ve stejném duchu vypovídala i chlapcova matka. „Je přesvědčená, že se to stát nemohlo, syn má s mužem pěkný vztah a rád se s ním vídá.“

Obžalovaný byl podle soudu ve vazbě právem

„Orgánům činným v trestním řízení nelze vyčítat, že na něj uvalili vazbu," vysvětlil Jaromír Hájek v závěru hlavního líčení. „Přispěla k tomu i výpověď obžalovaného, kdy mlčel o své údajné pedagogické praxi a odmítl sdělit údaje o svém vzdělání. Důvodnost podezření zesilovala i jeho neochota spolupracovat se znalci. Průběh řízení komplikoval a protahoval, přičemž útočil na všechny orgány činné v trestním řízení. Nerespektoval omezení a neoprávněně vycestoval do zahraničí, proto byl po právu zatčen, vzat do vazby a tam opakovaně ponecháván. Na jeho přístupu se nic nezměnilo.“

Obžalovaný ze znásilnění dětí tvrdí, že je nevinný. Dívka je prý lhářka

Nakonec soudce O. Č., který slíbil, že bude pravidelně nahlížet do datové schránky, i s ohledem na zprošťující rozsudek z vazby propustil. „Nelze učinit spolehlivý závěr o vině obžalovaného, což vyústilo ve vyhlášení zprošťujícího rozsudku, a je neúnosné ho držet dál ve vazbě. I s ohledem na jeho slib máme za to, že jinak konat nelze,“ uzavřel hlavní líčení soudce Jaromír Hájek.

Státní zástupkyně Dagmar Šimáková se na místě proti rozsudku odvolala, stejně tak vznesla stížnost proti propuštění O. Č. z vazby. Případ tak putuje k pražskému vrchnímu soudu.