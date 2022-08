Co ukradl?

Jednalo se o dvě stě let staré náušnice oválného tvaru se zeleným kamínkem (jeden kamínek světlejší, druhý tmavší), sto let staré dámské náušnice (kruhy, jedna poškozená), dětské zlaté náušnice – jedna s červeným kamínkem, druhá s modrým (stáří 60 let). Dále 140 let starý pánský a dámský zlatý snubní prsten, dámský snubní prsten se zkosenými hranami, dva dámské řetízky s jedním přívěskem osazeným zeleným kamínkem, starožitný zlatý hladký dámský prsten s rubínem. K tomu přidal 300 let starý pánský zlatý prsten s modrým, bílým a zeleným smaltem s motivy kotvy, božího okna, planoucího srdce a templářského kříže, dámský stříbrný prsten čtvercového tvaru s českými granáty, dámský stříbrný náhrdelník s granáty, sto let starý dámský stříbrný prsten s granáty ve tvaru kytice, dámské stříbrné brože s granáty ve tvaru kytice a dva stříbrné přívěsky ve tvaru kříže s českými granáty.

Před policejním psem Miníkem se zloději v průmyslové hale schovávali marně

Starosta městyse Luboš Peterka je z události zděšený. „Po obci nekolovaly žádné zprávy, že by se tady v minulých pohybovali nějací cizí nebo podezřelí lidé,“ vyjádřil svůj názor.

Šperky na prodej

Podle policejní mluvčí je možné, že se pachatel může pokusit odcizené zlato někde nabídnout k prodeji. Proto v případě podezření, že by se mohlo jednat o výše popsané šperky, volejte na tel. č. 974 237 760 nebo na tel. 735 781 190 (735 781 191, 735 781 192).

Po pachateli a odcizených špercích pátrají policisté z Obvodního oddělení Radomyšl, kteří žádají veřejnost o spolupráci.

Protože je možné, že pachatel do domu vnikl otevřeným oknem, upozorňuje policie majitele domů, aby dbali na zabezpečení svých domovů, při odchodu zavírali všechna okna, uzamykali dveře a klíče neschovávali v blízkosti domu. Cennosti měli uložené na více místech a využívali trezory.

Podvodníci našli téměř dokonalý způsob, jak připravit lidi o peníze. Vysají účet

V dnešní moderní době se doporučuje si své obydlí zabezpečit elektronickým zařízením. Dopadnout pachatele ale může také lidská všímavost. Jakýkoliv podezřelý pohyb kolem domu se nezdráhejte oznámit Policii ČR.