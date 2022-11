Hlavní líčení u krajského soudu pokračovalo v pátek 21. října dokazováním. Na pořadu dne tentokrát byly výpovědi svědkyň, většinou bývalých prostitutek. První z nich měla být dokonce tři roky přítelkyní jednoho z obžalovaných. Do síně hovořila z obrazovky, svědectví totiž podávala z Rumunska prostřednictvím videokonference, veškeré informace překládali dva tlumočníci do češtiny i němčiny.

Bil ji a nutil k prostituci

Třiačtyřicetiletá žena přiblížila, že obžalované zná z Českých Velenic z klubu. „Ta žena mi založila občanský průkaz a nedala mi peníze. Toho muže jsem poznala v Rumunsku ve firmě na výrobu nábytku a přijela s ním do Čech,“ uvedla.

Potvrdila také, že dobře zná provozovnu. „Nutil mě, abych to dělala,“ nechtěla konkretizovat práci. „Nechtěla jsem to dělat, mám doma děti. Tvrdil mi, že budu pracovat u nějaké stařenky, myslela jsem, že půjde o úklid,“ zmínila k osmačtyřicetiletému muži v červené teplákovce.

Cizinci měli ve Velenicích nutit dívky k prostituci. Soudí je za obchod s lidmi

V klubu měla poskytovat sexuální služby převážně zahraničním klientům za eura asi tři měsíce, bydlet měla potom přímo nad ním. „Řekl mi, že si mohu dobře vydělat. V Rumunsku je chudoba, není práce, chtěla jsem si vydělat na útratu a živobytí. Nevěděla jsem, co budu dělat. Když jsem přišla poprvé, tak jsem zjistila, že musím spát s lidmi na pokoji za peníze,“ přiblížila.

Peníze měla kasírovat devětatřicetiletá blondýna za barem. Muž jí měl vyhrožovat, a dokonce třikrát zbít, když ho nechtěla poslouchat. „Tahal mě za vlasy, bil tyčí od závěsů, nemohla jsem pak tři dny ani vstát z postele, měla jsem podlitiny a pořezala jsem se o sklo, když jsem před ním vyskočila oknem,“ popsala dále.

Bála se odejít

Soudce Ondřej Kubů a státní zástupkyně Daniela Přibylová chtěli znát i další detaily. Zda žena již dříve praktikovala prostituci, jestli to dělala dobrovolně, mohla opouštět klub sama a podobně. „Nutil mě, pak mě i bil, kdyby tam nebyla ona (spoluobžalovaná), tak jsem možná mrtvá. Nikdy jsem to nedělala předtím, teď se živím jako uklízečka,“ řekla soudu.

Vydělat si prý mohla 150 až 500 euro denně, za půl hodiny si zdejší společnice účtovaly 60 euro, za hodinu pak 150. „Dávala mi jen polovinu peněz, zbytek si nechávala,“ dodala k výplatě. Rakušana neznala celým jménem, jen zkráceninou. Věděla, že se měl podílet na administrativě klubu.

S Rumunem měla partnerský vztah, věřila mu, nikdy předtím se neuchýlil k násilí „Nevěřila jsem, že se mohl tak změnit. Stal se z něj zlý člověk, který nepracoval. Pouze spal, nebo si vyřizoval něco na telefonu,“ popsala dále. Sexuální hrátky za peníze pak prováděla ve stejném pokoji, kde běžně žila. „On ležel v posteli v jiné místnosti, když jsem pracovala,“ podotkla. Odejít se bála, ani o pomoc nepožádala. „Měla jsem strach, proto jsem odešla až s policií. Ačkoliv mi byli klienti sympatičtí, bála jsem se jim říct o pomoc, tolik jsem jim nedůvěřovala,“ uzavřela.

Soud uzavřel případ drogového gangu bosse Papeže, dealeři se chtějí odvolat

Na doporučení kamarádky v klubu začaly pracovat i dvě mladé dívky, jedné nebylo ani 18 let. Obě dorazily k soudu s podobnými tvrzeními. „Dala jsem tam občanku, byla jsem tam jeden den, kolem půlnoci přišli policajti a sebrali nás,“ řekla drobná bruneta. Chtěla si prý vydělat peníze sexem dobrovolně. „Prostituci jsem dělala už dříve, tohle byla moje poslední zkušenost,“ tvrdila.

S obžalovanou Rumunkou se prý domluvila za barem, že může buď tancovat striptýz nebo chodit na pokoje. „Bylo to moje rozhodnutí, práci nám platili,“ dodala.

Zákazníci jejich služby platili na baru a blondýna jim z peněz strhávala jen dluh. „Kupovali jsme si cigarety, oblečení, předtím nám na to půjčovali,“ uvedla. Za tři zákazníky měla dostat 260 euro, odčetli jí prý 60 za předchozí nákupy.

Tato tvrzení se ale neshodovala s výpovědí do protokolu. „Policistům jste tvrdila, že vám dávali jen polovinu výdělku, také, že jste tam byli tři dni ne jeden, i počty klientů nesouhlasí,“ upozornil soudce Kubů. Dívka se však začala vymlouvat. „Už je to rok, nepamatuji si to přesně. Mohlo to být jinak, u výpovědi jsem to věděla asi přesněji,“ kroutila se. Rakušana prý viděla poprvé v noci, kdy došlo k zadržení. „Nevím, co tam dělal, seděl na baru,“ uvedla.

Nevěrohodná tvrzení

Podobně nevěrohodně zněla i výpověď druhé dívky. Do klubu přišla také na doporučení, zatajila však svůj věk. „Nebylo mi osmnáct, a tak jsem lhala, řekla jsem, že občanku pak pošlu. Potřebovala jsem peníze a věděla jsem, že v 17 nemůžu být v klubu,“ sdělila soudu. Měla prý dva klienty, ale také si to nepamatuje přesně. „Platili na baru, půjčila jsem si předtím na cigarety, jídlo, spodní prádlo a praktické věci, to mi pak strhli,“ opakovala podobné fráze.

I její výpověď se značně lišila od podepsaného protokolu u policie. „Protokol jsem nečetla, podepsala a chtěla jít pryč. Policisté asi nezapsali všechno, už si to nepamatuji, jestli jsem měla dva nebo tři klienty,“ mlžila. Ani jedna z nich prý nezná další zaměstnankyně klubu jmény, moc se neznaly, jen spolu pracovaly.

Důchodce znásilňoval dívenku z Prachaticka. Odměnou jí byly drobné a sladkosti

Státní zástupkyni nenechalo vystoupení dívky chladnou. „Víte, že máte mluvit pravdu, nic nezamlčovat. Poučili vás o následcích křivé výpovědi, proč jste to všechno neřekla,“ ptala se jí.

„Byla jsem ve stresu, poprvé na policii, řekla jsem všechno, asi to tam nenapsali,“ odpovídala rozklepaným hlasem. „Přesto jste podepsala, že jste výpověď četla. Tak, kde je pravda?,“ odvětila Přibylová. „Nevím, nepamatuji se,“ pípla znovu osmnáctiletá dívka.

Obžalování tvrzení svědkyň buď popírali, tvrdili, že lžou, nebo jej raději vůbec nekomentovali. Další jednání soudu jsou stanovená na začátek listopadu a prosinec.

O případu celostátní útvar Policie ČR Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) informovala 2. září 2021:

Obvinění organizátorů prostituce - Detektivové NCOZ obvinili 3 osoby cizí státní příslušnosti (2 muže a 1 ženu) z obchodování s lidmi a organizování prostituce na jihu Čech. V letech 2017 a 2018 měly pod příslibem práce v ČR vylákat z Rumunska 2 dívky, kterým měly odebrat doklady totožnosti a následně je měly pod pohrůžkou smrti, jiné fyzické újmy a fyzickým násilím nutit k prostituci v jihočeském nočním klubu. Obě dívky podle jejich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc měly bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska. Dále od konce roku 2016 mělo ze strany obviněných dojít k najmutí nejméně 50 dívek (především z Rumunska) k vykonávání prostituce. Dívkám bylo zajištěno ubytování v nočním klubu tak, aby v klubu byl neustále dostatečný počet žen. Ty následně měly obviněným odevzdávat polovinu takto získaného výdělku. Navíc měly být nuceny, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem podniku. Na případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.