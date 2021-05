Státní zástupce Michal Koman přečetl v žalobě historii případu z jara 2020. „Obžalovaní měli za tímto účelem oslovit svědka J. M. z Písku a slíbit mu 10 000 korun. Po předložení důkazů o provedení činu pak odměnu 50 000 korun,“ uvedl Michal Koman.

Jako první vypovídala Petra B. Přiznala pro uvedené období milenecký vztah s obžalovaným, ale zcela popřela, že by usilovali nebo plánovali zmíněný závažný zločin. „V žádném případě jsme nic takového s Honzou neřešili. Je to úplný nesmysl,“ řekla před soudem.

Podle ní má záležitost zcela jiné pozadí. Svědku J. M., kterého poznala v polovině května 2020, půjčila na přímluvu svého přítele 13 000 korun, které J. M. údajně potřeboval na splacení svých dluhů. „Měl peníze vrátit z červnové výplaty, ale nestalo se tak. Když jsem ho upomínala, že chci peníze zpátky, začal mi dělat sexuální návrhy. Že nevím, o co přicházím, a podobně. Odmítla jsem ho, takže se mstí,“ řekla obžalovaná.

Obžalovaného přivedla k soudu policejní eskorta z Vazební věznice v Českých Budějovicích. Zde je umístěn kvůli přepadení benzinové stanice 30. prosince 2020 u obce Drhovle na Písecku. Také on popřel, že by chtěl nějak ublížit své bývalé partnerce a matce svého téměř šestiletého syna. „Je to celé nesmysl. Svědka J. M. znám asi čtyři roky a dokonce jsem mu pomohl, když jednou ležel na chodníku, protože ho někdo zmlátil. Zavolal jsem mu záchranku. Ale nijak jsme se nestýkali. Až později mne požádal, zda by mu moje matka nemohla půjčit peníze. Ta to ale odmítla, tak mu je nakonec půjčila Petra. Když jsem mu připomínal, že chceme peníze vrátit, začal mi vyhrožovat. Že prý se nějací lidé zajímají, kde bydlím, a podobně,“ hájil se u soudu. Na otázku soudce Tomáše Uldricha, jak tedy vysvětlí některé zprávy v mobilu, ve kterých píše o ublížení bývalé partnerce, příliš přesvědčivě neodpovídal. „Některé zprávy byly hodně promazány, což J. M. uměl. Sám vidíte, že zprávy nedávají moc smysl. Myslím si, že je klidně mohl psát za mě, že se mi napíchnul na mobil.“

Dále uvedl, že se se svojí bývalou přítelkyní sešel a snažil se ji přesvědčit, že jde o výmysl J. M., že by jí nikdy neublížil a že nikdy nic takového neplánoval ani nepřipravoval. „Moje bývalka je potížistka. Vždy řešila moje nové vztahy a dělala problémy. Ale tohle bych přece nikdy neudělal,“ řekl.

U soudu vypovídala také poškozená Andrea N. „Od J. M. jsem se dozvěděla, že se mne chce Petra B. zbavit. V první chvíli jsem tomu věřila. Ale když jsem po J. M. chtěla důkazy, tak na schůzky vůbec nepřišel. Sešla jsem se pak s Janem P., který mne přesvědčil, že jde o výmysl,“ řekla mimo jiné.

Protože se svědek J. M. k soudu nedostavil, Tomáš Uldrych odročil líčení na úterý 15. června.