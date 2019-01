Českobudějovicko – Je to místo, které před desítkami let sehrálo výjimečnou a osudovou roli v životě dvou blízkých lidí. V červenci 1948 se tu uskutečnilo poslední setkání otce se synem před odchodem mladšího z nich do emigrace.

Kaplička u Dasného. | Foto: Deník/Pavel Kroupa

Ti dva, uzenářský velkopodnikatel a někdejší majitel hotelu Zvon na budějovickém náměstí Jan Mikeš starší (1880 – 1950) a jeho potomek Jan (1927 – 2002), členové jedné z nejvýznamnějších a nejmajetnějších rodin v předválečném krajském městě se už nikdy nespatřili. V místě loučení mezi Dasným a Češnovicemi u odbočky na Hlubokou dnes stojí malá kaplička, kterou nechal vybudovat syn Jan po návratu z kanadského exilu roce 1992. (Náš Deník o okolnostech jejího vzniku a pohnutém životním příběhu Mikešových podrobně informoval loni 25. července těsně před dnem 64. výročí setkání).



Tuto nenápadnou stavbu, která má pro rodinu nesmírný význam, teď poškodili vandalové. Někdy během uplynulých dvou týdnů pomalovali celou jednu boční stěnu modrým sprejem a vytvořili zde karikaturu obličeje s nápisem či autorským podpisem Bytost. Zřejmě si ani neuvědomili, že svým skutkem způsobí bolest na jiném kontinentu tisíce kilometrů daleko.



Péči o rodinný odkaz totiž má na starosti vdova po Janovi mladším Alena Mikešová, která trvale žije v kanadském Vancouveru. Když ve středu večer kontaktovala naši redakci se žádostí o pomoc, měla prý skoro slzy v očích. Informaci o podle ní primitivním vandalském útoku v té době měla jen pár minut.



„Kaplička je velmi osobní věc a moc mi na ní záleží. Nemohu ani říct, jak je mi to líto. Tohle je tak škaredé, dovedete si představit, jak se cítím. Je to totéž jako vandalství na hřbitovech – zneuctění kvůli pár minutám něčí pokřivené legrace. Škoda, že se ten sprej tomu člověku neobrátil v ruce a nepoznamenal jeho," napsala Alena Mikešová.



Podobně mluvil i další člen rodiny, synovec Mikeše mladšího a vnuk Mikeše staršího Josef Nováček. Vlastník rozsáhlých pozemků v Rožnově a iniciátor několika tamních developerských projektů našemu Deníku řekl, že kolem kapličky jezdí skoro denně, poškození si však zatím nevšiml. Tím víc byl zprávou nepříjemně zaskočen. „Domnívám se, že autor v tomto případě zřejmě nechtěl ukazovat, jak umí malovat. Muselo to být z nějakého důvodu a mít nějaké pozadí. Napadá mě třeba závist," reagoval Josef Nováček.



Přestože na kapličce zřejmě vznikla škoda za stovky až tisíce korun, policii rodina v této záležitosti nechce angažovat. Alena Mikešová řekla, že veškeré opravy zajistí sama. Pomoc jí přislíbila její přítelkyně Antonie Šaldová, generální ředitelka společností Hochstaffel, jejichž součástí je mimo jiné i Grand Hotel Zvon. Ta vysvětlila, že o kapličku se starají sjednaní údržbáři, kteří zde pravidelně sekají trávu a dělají drobné opravy. Před dvěma týdny ještě vše bylo v pořádku. Teď se budou snažit o co nejrychlejší návrat do původního stavu.



„Hodně mě to rozesmutnilo, i vzhledem k blížícím se Dušičkám. S Mikešovými jsem se velmi dobře znala a myslím, že je to dost velká analogie, hotel a tato kaplička. V každém případě je to neúcta," dodala smutně Antonie Šaldová.