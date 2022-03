Muž nakonec skončil v poutech strážníků. Ani poté však se strážníky nehodlal spolupracovat. "Jeho totožnost zjistili až přivolaní policisté. Strážníci přitom již v průběhu zákroku ucítili z dechu jedenapadesátiletého muže alkohol. Muž se však odmítl podrobit jak orientační dechové zkoušce na alkohol, tak odběru biologického materiálu. Jeho spolujezdec se strážníkům na výzvu k podání vysvětlení svěřil, že je majitelem motocyklu. Ten zapůjčil na žádost svému známému, a to i přes vědomí, že se tento známý před jízdou posilnil alkoholem. Dotyčný ale vysvětlení popřel se slovy, že tento motocykl neřídil a nikdy ho neviděl," popsala další dění Věra Školková.

Vysoká pokuta

Strážníci po poučení o dalším postupu oba muže propustili. Jedenapadesátiletý řidič motocyklu se bude zpovídat ze dvou přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za odmítnutí vyšetření, zda nebyl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí pachateli přestupku pokuta od 25 000 do 50 000 korun a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let. Druhý muž, který poskytl motorové vozidlo svému známému, ač věděl, že je pod vlivem alkoholu, se bude též zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Taktéž v noci tento týden spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. muže močícího do odpadkového koše. Poté nastoupil do auta a odjížděl Kanovnickou ulicí do ulice Na Sadech, kde nerespektoval zákazové dopravní značení. "Hlídka městské policie, která se vydala po jeho stopě, vůz zastavila na Husově třídě. Sedmadvacetiletý Rakušan sedící za volantem se následně podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 1,24 ‰, napodruhé 1,15 ‰. Ve vozidle přitom seděli další tři spolucestující," uvedla Věra Školková. Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu šetření.

Také zvířata

I uhynulý zajíc, zatoulané morče, zraněná kočka, husa nebo ježek zaměstnávali v posledních dnech strážníky, tentokrát specialisty budějovické městské policie na odchyty zvířat.

Hlídka vyjížděla na oznámení o zraněném ježkovi ve Stromovce. Nálezkyně předala strážníkům ježka s krvácející ránou na hlavě. Strážníci bodlináče převezli do hlubocké zoo.

Kromě několika odchytů zatoulaných psů strážníci řešili zraněného kocoura na zahradě domu v Suchém Vrbném. Zrzavého kocoura, u něhož se strážníkům nepodařilo zjistit jeho majitele, převezli do městského útulku. Dalším zvířetem, o které se strážníci museli postarat, byla zraněná husa u jednoho z Vrbenských rybníků. Husu s poraněným zobákem strážníci předali do rukou mysliveckého hospodáře. Dalším klientem odchytářů bylo morče, které našla žena v křovinách u obchodního centra v Českém Vrbném. Hlodavec skončil v rukou ošetřovatelů hlubocké zoo.

Hledaná dívka

Strážníkům se v minulých dnech podle Věry Školkové podařilo najít celostátně hledanou dvanáctiletou dívku z Frýdecko-Místecka, kterou vypátrali v obchodním centru na Pražské třídě. Nezletilou okamžitě předali do rukou policistů. Hlídka městské policie prováděla kontrolní činnost v obchodním centru na Pražské třídě. Při průchodu prvního patra strážníci náhle spatřili jim povědomou tvář. Ta patřila pohřešované nezletilé dívce, po které v té době pátrali policisté. Strážníkům se jejich správná domněnka po kontrole totožnosti nezletilé skutečně potvrdila. Dvanáctiletou dívku z Frýdecko-Místecka o několik minut později předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR v ulici 28. října.

Strážníci museli uklidnit výtržníka v centru města, když hlídka městské policie kontrolní činnost v Krajinské ulici. Před vchodem do jednoho z klubů strážníci spatřili muže, který právě kopl do odpadkového koše. Poté začal hrubě obtěžovat návštěvníky postávající před provozovnou. Strážníci okamžitě k agresorovi přistoupili a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Muž ale ani na opakované výzvy nereagoval a strážníky při jednání častoval hrubými výrazy. Nepomohla ani zákonná výzva s výstrahou, že budou proti němu použity donucovací prostředky. O několik vteřin později skončil v poutech strážníků. Ti poté na místo přivolali hlídku policistů a záchranku. Strážníci mezitím muže vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, kterou ale dotyčný záměrně znemožňoval. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o 44letého muže z Budějovic. Zdravotníci dotyčnému ošetřili drobné zranění v obličeji a za asistence strážníků v sanitce ho převezli do zdravotnického zařízení. Odtud byl muž po poučení o dalším postupu propuštěn.

Muž se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a z přestupku proti majetku. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.