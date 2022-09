"Krátce po půlnoci se policisté pokusili v Husově ulici zastavit motocykl značky BMW, který jel ze Sokolského ostrova směrem na Strakonickou," přiblížila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. "Řidič však na výzvy nereagoval a začal hlídce ujíždět směrem do ulice U Výstaviště."

Motorkář poté projel několika ulicemi pronásledován policisty, aniž by zastavil. "Nakonec vjel do slepé ulice Čajkovského, kde jeho jízda skončila. Policistům nepředložil řidičský průkaz ani jiné doklady," doplnila mluvčí s tím, že šlo o muže (52 let) z Táborska, který je momentálně bez řidičského průkazu, protože mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Dále se řidič podrobil testu na alkohol, ten přinesl negativní výsledek. "Poté policisté zjišťovali přítomnost jiných návykových látek. Tentokrát vyšel test pozitivní výsledkem na amfetamin, metamfetamin, extázi a kokain. Řidič se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté mu na místě zakázali další jízdu. Na případu i nadále pracují," uzavřela mluvčí.