Českobudějovičtí policisté šetří pokus krádeže znaku vozidla Mazda. Z jeho spáchání je důvodně podezřelý osmadvacetiletý muž.

"Ten ve čtvrtek kolem půl šesté ráno kradl znak ze zaparkovaného automobilu v ulici Žižkova. K jeho smůle ho však nachytali policisté přímo při činu. Navíc to nebylo poprvé, v minulosti už byl šetřen pro krádež jiného znaku z vozidla. Do dvou týdnů by měl stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta," popsala mluvčí policie Lenka Krausová.