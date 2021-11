Hodně neobvyklý pokus, jak se vyhnout trestu, řešili českobudějovičtí strážníci. Přistižený hříšník chtěl uniknout trestu, a tak se vydával za svého bratra. Žena na náměstí Přemysla Otakara II. nadýchala 2,33 ‰ alkoholu, už po poledni.

Ilustrační foto. Strážníci v Českých Budějovicích řeší denně desítky oznámení občanů. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic dobře věděl, že za volant osobního vozidla nesmí usednout. "To mu však přílišné starosti nečinilo. V případě zastavení strážci zákona se totiž hodlal vydávat za svého bratra," uvdla k neobvyklému případu tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Doplnila, že snaha muže ale byla marná. "Českobudějovičtí strážníci totiž s dotyčným řidičem měli již co do činění v minulosti," uvedla Věra Školková. Muž nakonec skončil v rukou policistů.