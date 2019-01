České Budějovice – Máma ji opustila hned po porodu a veškerá péče o dnes sedmiletou dívenku z krajského města tak zůstala na prarodičích a otci. Toho však dlouho neuvidí.

Středoškolák s maturitou na pozici dělníka Petr P. (34), původem z Žatce, totiž měl o výchově vlastní dcery dost nechutné a pro většinu rodičů naprosto neakceptovatelné představy. Jako šestiletou ji po dobu skoro čtyř měsíců opakovaně znásilňoval a ještě se tím chlubil na internetu.

Křehké dětské duši tím způsobil doživotní trauma. Vydatně mu pomáhala jeho přítelkyně, účetní pražské společnosti Jitka Ř. (45) z Lysé nad Labem. Oba byli dosud netrestaní. Budějovický krajský soud je loni poslal na 9,5 respektive 7,5 roku za mříže. Po odpykání trestu musejí podstoupit ústavní sexuologické léčení. Rozsudek nyní potvrdil Vrchní soud v Praze, takže je už pravomocný.

Vrchní komisařka krajského ředitelství policie Renáta Miková, která tento mimořádně závažný případ vyšetřovala, našemu Deníku řekla, že k odhalení pachatelů přispěli návštěvníci serveru amateri.cz, které loni v únoru pobouřilo přeposílání dětského porna na těchto stránkách. Správce portálu kontaktoval pražskou policii a ta po zjištění IP adresy předala případ do jihočeské metropole. Zpočátku to vypadalo, že pachatelem bude jen otec. Kriminalisté u něj udělali domovní prohlídku a zabavili veškeré počítače, telefony, foťáky a CD i DVD nosiče.

„Při výslechu mě u jedné fotografie zaujalo ženské prso a ruka. Nebylo to úplně jasně vidět, takže jsem zpočátku váhala, ale pak jsme se s kolegy shodli, že je to pravda. Podezřelý nám následně přiznal, že fotky pořizoval s přítelkyní," popisuje kriminalistka. Zadržená Jitka Ř. se od začátku stavěla do role nevinné přihlížející. Tvrdila, že za nic nemůže, muže má prý ráda a chtěla s ním rodinu. Proto se mlčky podvolovala jeho zvráceným choutkám. Svého jednání nelitovala. Jakmile skončila v budějovické vazbě, vymyslela si pro svého zaměstnavatele historku, že na jihu Čech způsobila dopravní nehodu a je zavřená proto, že jsou tu přísní policisté.

„Skutečnost vypadala jinak. Podařilo se nám například zjistit, že sama posílala muži peníze, aby k ní i s dcerou mohl přijet. Za předem domluveným účelem," zdůrazňuje Renáta Miková. Otec zpočátku odmítal vypovídat. Přiznal se až pod tíhou důkazů, které mu kriminalisté během vyšetřování postupně předkládali. Především fotografií v počítači. „On si to snad uvědomoval, jak se zachoval, ale ona ne. Litovali spíš sebe samé než toho, co provedli. Věděli totiž, že jsou obviněni ze zločinů se sazbou od pěti do dvanácti let a že z toho tak lehce nevyjdou," dodává vrchní komisařka Miková.

Soudní znalkyně z oboru psychiatrie a sexuologie následně zjistila, že pachatelé jsou nebezpeční a po propuštění z vězení musejí absolvovat ústavní léčení. I proto má otec trest v horní polovině sazby.

„Jednání obžalovaných, které bylo vysoce nebezpečné a škodlivé zejména pro poškozené dítě, sloužilo k ukojení jejich pohlavních pudů a tužeb. Tímto jednáním popřeli lidskou důstojnost poškozené i obecný náhled na to, jak by se dospělý měl k dítěti chovat," uvedl loni v prosinci při vynášení verdiktu soudce krajského soudu.