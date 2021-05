V neděli po páté hodině odpoledne zaměstnali muž a žena středního věku, kteří se vydali za České Budějovice na výlet, nejen operační středisko, ale i hlídky v terénu. Jak informovala policejní mluvčí Lenka Krausová, na operační středisko totiž současně volali oba dva, že se dostali do svízelné situace.

"Pán skončil po kolena v bahně a nemohl se pohnout a žena, která oblast neznala, se mu vydala na pomoc, ale také nevěděla, kde přesně je. Muž tedy volal o pomoc, ale nemohl se hnout z místa a žena, která se vydala na pomoc zase nevěděla, kam vlastně směřuje. Oba měli starší mobilní tlačítkové telefony, a tak se nemohli ani připojit k internetu a alespoň částečně zjistit, kde se nachází a kolegy z obvodních oddělení Lišov a Hluboká nad Vltavou alespoň částečně navigovat, kde se vlastně jsou," popsala, v jaké prekérní situaci se dvojice ocitla, policejní mluvčí Lenka Krausová.

Jejich cesta začala v Ševětíně a pokračovali přes Velechvín směrem na Borek. Do pátrání se podle mluvčí zapojil i náhodný cyklista, který byl v oblasti na výletě, ovšem bez mobilního telefonu. "Na druhou stranu alespoň věděl, kde je, a tak navedl hlídky k místu, kde se měl nacházet muž. Ten už neměl sílu se jakkoliv z bahna dostat, lehl si a čekal a na záchranu. Policisté za pomoci kmenů stromů vytvořili k muži cestu a z bahna ho vytáhli. Muž však po vytažení omdlel, a tak kolegové zaalarmovali zdravotnickou záchrannou službu a muži do jejího příjezdu poskytli neodkladnou první pomoc. Zdravotníci si ho pak převzali do další péče," pokračovala Lenka Krausová.

Celá akce trvala bezmála hodinu a měla šťastný konec, a to i díky pracovníkům operačního střediska, kteří po celou dobu s dvojicí komunikovali, hlídkám na místě a samozřejmé také náhodnému cyklistovi, který při akci značně pomohl.

Policie apeluje na turisty, než se vydají na výlety do neznámých oblastí, aby dobře se připravili, nastudovali trasu. Ideální je mít u sebe mobilní nabitý telefon s mobilními daty, případně i klasickou papírovou mapu.