Pes uvázaný před budovou pošty na Pražské třídě v Českých Budějovicích se v pondělí ráno ohnal po muži procházejícím kolem. Muž z Prahy má podlitinu na lýtku pravé nohy. Majitel psa sice po svém příchodu napadenému muži ukázal očkovací průkaz psa, událostí se však dále odmítal zabývat.

Agresivní pes. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Podle slov mluvčí českobudějovických strážníků, Věry Školkové, napadený muž ukázal strážníkům nekrvácivé zranění na lýtku pravé nohy, které mu pes způsobil. „Lékařské ošetření však pětačtyřicetiletý muž z Prahy odmítl. Dále uvedl, že majitel dotyčného psa se krátce po incidentu dostavil. Když ho napadený muž konfrontoval, majitel psa mu ukázal platný očkovací průkaz svého psa. Událostí se však odmítl dále zabývat. Napadený muž si ještě stačil povšimnout názvu veterinární ordinace, do které majitel se psem dochází. Tam ho také strážníci o několik desítek minut později zastihli,“ uvedla mluvčí s tím, že šestadvacetiletý muž z Českých Budějovic se snažil ospravedlnit tím, že mu údajně někdo psa přivázal na jiné místo, než kde ho on zanechal. „Strážníkům se svěřil, že do veterinární stanice zamířil za účelem čipování svého psa,“ popsala mluvčí.