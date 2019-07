České Budějovice – Zbití 72letého cyklisty 44letým řidičem osobního vozu zabránili strážníci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Do sporu se dostali muži ve středu chvíli před polednem na křižovatce náměstí Jiřího z Poděbrad a ulice L. B. Schneidera. Jejich hádku viděli strážníci projíždějící Lidickou třídou a vyrazili k nim. To zachránilo seniora. Řidič totiž náhle z auta vystoupil a do muže na kole strčil tak, že skončil na zemi. Mluvčí strážníků Věra Školková pokračování incidentu popsala: „Když se cyklista snažil zvednout, rozčilený řidič mu to nedovolil. Z vozidla dokonce vytáhl teleskopický obušek, kterým se na zvedajícího se seniora rozpřáhl.“ Dopadu zbraně už zabránili strážníci.