Pád z okna žena přežila, dítě štěstí nemělo

„Probudilo mě žuchnutí,“ začal popisovat u soudu to, co se stalo nad ránem 6. listopadu 2018 v českobudějovické ulici J. Opletala na sídlišti Šumava, muž, který byl na místě dopadu L. P. a jejího syna jako první. Každou noc spí s otevřeným oknem, které je od místa dopadu vzdálené zhruba 10 metrů. Uslyšel sténání a s baterkou se šel podívat, co se stalo. Na zemi ležela zraněná žena a dítě bez známek života. Nakonec se před soudem zpovídala za vraždu téměř dvouletého syna jeho matka.

Po pádu z okna v budějovické ulici J. Opletala zemřelo dítě a žena byla převezena do nemocnice.Zdroj: Deník/ Radka Doležalová