Muž vykázaný z bytu se vrátil o hodinu později a znovu musela zasahovat policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Křik, údery do zdi a do dveří vzbudily ve čtvrtek večer pozornost obyvatel jednoho z ubytovacích zařízení v Suchém Vrbném. Ti na pomoc přivolali hlídky městské policie. Muže, který se pustil do sporu se svou partnerkou v přítomnosti dítěte, strážníci z bytu vykázali. O hodinu později však strážníci na stejné místo podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové vyjížděli znovu.