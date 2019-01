České Budějovice – Ke krvavé události došlo 27. září 2008 před jednou hodinou v noci před pohostinstvím v Jivně na Českobudějovicku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pravděpodobně opakovanými údery baseballovou pálkou zezadu do hlavy tam byl sražen tehdy 33letý muž. Krvácející zraněný sedl do auta a odjížděl. Útočníci ho pronásledovali v dalším vozidle, dostihli ho u cihelny a znovu se do něho pustili. Ten, který ho mlátil pálkou, mu vyhrožoval zabitím, pokud jim nepodepíše, že nebude po tchánovi požadovat peníze. Druhý se v první fázi u hospody do incidentu nezapojil, čekal v autě, ale u cihelny si do ležící oběti taky zakopal. Útočníci poté urychleně místo opustili, když je vyrušilo projíždějící auto.

Z činu – vydírání se zbraní a ublížení na zdraví – byli obžalováni bratři Jaroslav (36) jako ten, který napadal poškozeného pálkou, a Zdeněk (26).

Dvě verze

Vykládali událost jinak. V Jivně prý byli, oknem viděli v hospodě poškozeného, ale protože s ním nemají nejlepší vztahy, dovnitř nešli a odjížděli. Cestou zastavili k malé potřebě, přičemž je dojelo další auto, nabouralo do nich a ujelo. Zavolali policii a jeli za ním. Když je dostihli, k jejich překvapení se z něj vypotácel poškozený. Pomoc odmítl, že se projde, tak odjeli domů. Před hospodou v Jivně ani u cihelny ho nenapadli.



Poškozený vypověděl, že těsně před událostí chtěl po svém tchánovi, aby mu vrátil 140 000 korun. Domluvili se na pondělí, ale mezitím došlo k uváděnému incidentu. Ten večer byl v hospodě a na mobil mu začaly chodit divné výhrůžné SMS. Poslední zněla: Pojď si ven pro dárek. Napřed tam nikoho neviděl, když ale vyšel podruhé pro něco do auta, dostal ránu do hlavy. Když ležel na zemi, stáhl útočníkovi kuklu a poznal Jaroslava. Podařilo se mu sednout do auta, ale vozidlo obžalovaných ho dojelo a začalo ho vytlačovat ze silnice.



Na místě u cihelny ho nutili podepsat, že mu tchán nic nedluží, a když odmítl, znovu ho napadli. Také druhý, Zdeněk, ho bil a prostřednictvím bratra žádal uhradit 30 000 korun za poničení auta při jeho pronásledování. Pak je vyrušilo to vozidlo. Vyrozuměl policii a manželku, přijela záchranka. Utrpěl mj. zhmoždění temenní krajiny hlavy, otřes mozku, zlomeninu nosních kůstek a podvrtnutí krční páteře.

Nevěrohodná obhajoba

Manželka obžalovaného Jaroslava uvedla, že SMS poškozenému psala z mobilu obviněného ona, protože její sestra, manželka poškozeného, jí nechtěla vrátit peníze. Tomu ale soud neuvěřil mj. vzhledem k užitým vulgarismům, psaní v mužském rodě i užití „J“ jako podpisu. Také údajná dlužnice dluh popřela. Potvrdila, že její manžel žádal po jejím otci vrácení peněz.



Obhajobě obžalovaných soud neuvěřil. Ke zraněním poškozeného nemohlo dojít při střetu vozidel, které skončilo jen odřením laku, ani při pádu na zem v opilosti. Množství krve v autě svědčilo o tom, že poškozený se zraněními do vozidla už usedal. Ve výpovědi bratrů soud shledal nelogičnosti a rozpory. Jejich verze byla provedenými důkazy vyvrácena. Dosud bezúhonnému Zdeňkovi soud uložil za vydírání a ublížení na zdraví ve spolupachatelství dva roky s výkonem podmíněně odloženým na 30 měsíců. Pětkrát za násilnou činnost trestanému Jaroslavovi dva a půl roku do věznice s dozorem.



Obžalovaní se odvolali. Dodali krajskému soudu k podpoře své obhajoby dva znalecké posudky k mechanismu onoho tvrzeného střetu automobilů a jejich poškození. Ukázalo se ale, že jednoho dovedli na jiné místo silnice, než jaké označili k šetření policii. Druhý, který dovozoval, že auto bratrů bylo poškozeno zezadu nárazem projíždějícího auta, zase soud nepřesvědčil o tom, že „stíhač“ při tom měl jet výrazně vyšší rychlostí.



Soud dále přehrál záznam telefonického oznámení zmíněné nehody na policii obviněnými a nechal bratry vysvětlovat některé rozpory v jejich výpovědích o této události.

Nelhali?

Obhájce JUDr. Ing. Tomáš Bouzek poté v závěrečném návrhu řekl, že nevina jeho mandantů byla prokázána. O události vypověděli pravdu, byl prý to poškozený, který při předjíždění jejich auto poškodil. Je prý vyloučeno, že by byl napaden před hospodou, protože žádné stopy o něčem takovém se tam nenašly. Jeho popis útoku naprosto neodpovídá zjištěným následkům. Nos si mohl rozbít třeba nárazem do volantu a jiná zranění objektivně zjištěna nebyla. Kdyby ho jindy vznětlivý Jaroslav bil baseballovou pálkou, způsobil by mu nepochybně přinejmenším rozsáhlé podlitiny. Výpověď poškozeného má obhajoba za naprosto nevěrohodnou.



Krajský soud ale přisvědčil argumentaci první instance a odvolání zamítl. „Zjištěná zranění podle znalce v zásadě mohla být způsobena mechanismem, jak jej poškozený popsal,“ řekl předseda senátu.



Připomněl, že poškozený oznámil policii napadení krátce poté, co k němu došlo. K tvrzené dopravní nehodě pak obžalovaní udávali do protokolu a později znalci různé údaje o místu, kde k ní mělo dojít. „Jednoznačně vinu obžalovaných potvrzují SMS odesílané poškozenému oné noci,“ pokračoval předseda senátu. „Verze obhajoby, že je psala manželka jednoho z obviněných, je úsměvná. Jsou psány v mužském rodě, jedna je s podpisem J. Také co do jejich obsahu je absolutně nevěrohodné, že by takto kontaktovala svého švagra.“



Zásadním důkazem nevěrohodnosti obžalovaných je také zmiňovaný záznam o jejich telefonátu na policii o údajné kolizi. Jednoznačně v hovoru identifikovali řidiče vozu, který do nich narazil, jako svého švagra. V pozdějších výpovědích ale uváděli, že nevěděli, kdo to je, a poznali ho, až když mu po havárii nabízeli pomoc… „Oznámením ‚nehody‘ na policii jen konstruovali alibi, ale detaily nakonec usvědčily je,“ řekl.



Okresní soud podle odvolací instance zjistil skutkový stav naprosto správně, právní kvalifikace odpovídá – obžalovaní jednali v záměru přinutit poškozeného k nějakému konání, tedy se dopustili vydírání. Sankce jsou také v pořádku, Jaroslavovi, který se činu dopustil v podmínce a jako recidivista, byl správně ukládán již nepodmíněný trest. Rozhodnutí je tak v právní moci.