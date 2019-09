Českobudějovicko – Žlutou Škodu Fabii poškodil na levé straně 1. srpna mezi 9. a 12.20 h neznámý řidič v budějovické ulici B. Smetany č. 884 a ujel.

Na parkovišti na Palackého náměstí v Lišově někdy od 8 h 6. srpna do 17.30 h druhého dne přišel k úho-ně červený Peugeot 206. Na budějovické Plzeňské ulici ve směru od kruhového objezdu k ulici Jiráskovo nábřeží, v blízkosti zastávky MHD Průběžná, couval v pátek 30. srpna kolem 8.30 h řidič zřejmě Škody Octavia. Při tomto manévru zavadil zadní částí vozu o bok projíždějícího červeného autobusu MHD značky Solaris linky č. 11. I on pláchl a nic neřešil. Incidentu si možná všimli cestující a spolu se svědky dalších nehod by měli zavolat na linku 158.