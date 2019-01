České Budějovice - Z odemčené kolárny v panelovém domě v ulici V. Wolfa na sídlišti Máj ukradl poberta dvě pánská trekingová kola.

Také do domu se dostal velmi jednoduše – otevřenými vstupními dveřmi. Majitelé, kterým vznikla škoda přes 13 000 korun, proto budou mít potíže u pojišťovny při případné žádosti o úhradu škody za zcizená kola. Policisté opakovaně vyzývají občany, aby stále mysleli na své bezpečí a chránili svůj majetek. Policejní mluvčí Lenka Krausová upřesňuje: „Zamykejte u svých obydlí dveře a kontrolujte, zda jsou zajištěná okna. To platí i v panelových domech. Necháváte-li vchodové dveře do domu otevřené, a navíc nezajištěné dveře do dalších společných prostor, dáváte tím šanci zlodějům.“