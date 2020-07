Policisté veselského obvodního oddělení od minulého týdne pátrají po neznámém střelci. Jeho obětí se stali tři koně ze Zálší na Táborsku, podobný případ se odehrál o týden později v Sedlíkovicích u Dolního Bukovska. Vesnice mají od sebe jen deset kilometrů, ale druhá leží už na Českobudějovicku.

Jak uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek, chovatelka ze Zálší při ošetřování jednoho z koní našla pod kůží na jeho boku dvě bulky. Na místo přivolaný veterinář stanovil, že se jedná o střelná poranění broky. Následnou prohlídkou dalších zvířat zranění nalezena u dalších dvou koní.

STŘÍLELO SE O VÍKENDU

"Policisté případ řeší dle ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání, a to jako podezření z přestupkového jednání fyzické osoby. Dle provedeného šetření bylo zjištěno, že k poranění koní střelbou z dosud neustanovené zbraně mohlo pravděpodobně dojít v době mezi osmou hodinou večerní soboty 4. července a čtvrtou hodinou odpolední neděle 5. července,“ upřesnil.

Policie žádá každého, kdo se v okolí pastvin koní v katastru obce Zálší v uvedené době pohyboval a mohl být svědkem uvedeného jednání, případně by mohl k objasnění tohoto skutku sdělit jakékoliv další důvodné informace, aby je předal policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka ve Veselí nad Lužnicí či telefonní lince 974 238 760.

PODOBNÝ SCÉNÁŘ

Chovatelka Jana Trnková z deset kilometrů vzdálených Sedlíkovic u Dolního Bukovska v pátek (10. července) v odpoledních hodinách zjistila, že byl její kůň na pastvině také zraněn. „To, že to je střelná rána jsme poznali až v sobotu, když se zranění zatáhlo,“ popsala s tím, že rána odpovídá drobné kulce. „Mohla by to být vzduchovka nebo nějaká malorážka,“ míní.

Posléze zavolali veterináře a policisty z Hluboké nad Vltavou. „Udělali zápis a několik fotek s tím, že až obdrží veterinární zprávu, tak se rozběhne vyšetřování,“ přiblížila.

STAČÍ ANTIBIOTIKA

Projektil zůstal někde ve slabinách u kyčle zvířete. „Bohužel ani sono ani rentgen ho neodhalí. Má tam tunel, vypadá to, že kulka je hluboko a nepůjde vyjmout. To bychom museli koně řezat, což se mi nechce, protože je starý,“ zmínila s tím, že se dostali 15 centimetrů hluboko. „Jeníčkovi už je třiadvacet let a nechci ho stresovat operací,“ osvětlila Jana Trnková. Veterinář jí řekl, že projektil se zapouzdří a nenapáchá škody. „Pokud nezasáhl životně důležité orgány či střevo, mělo by se vše zahojit. Zatím stačí antibiotický léčba,“ upřesnila.

Jana Trnková to nepovažuje za náhodu, protože její známé ze Zalší se před týdnem stalo něco podobného. „Původně jsme si mysleli, že by mohlo jít o zbloudilou střelu od myslivce, že se třeba odrazila kulka, která měla patřit zajíci či lišce,“ popsala své úvahy.

Ošetřující veterinární lékař však řekl, že odražená střela vypadá jinak. „Je to rána na přímo,“ konstatoval. Majitelka nyní doufá, že policie pomůže, nebo že se aspoň pachatel stáhne. „Snad už ke koním nepůjde, mám z toho opravdu strach,“ podotkla s hrůzou v očích.

Tento konkrétní kůň u ní našel domov před 18 lety. „Jako mladý závodil, pak jsme spolu sportovali, jezdili hobby parkur, je to můj životní parťák. Říkám mu Jeníčku, ale papírově se jmenuje Atcher,“ prozradila.

TŘI ZRANĚNÍ KONĚ

Radka Líkařová z Jezdeckého klubu Dolli Zálší má s týdenním předstihem stejnou negativní zkušenost, ale několikanásobnou. „Mě postřelili dokonce tři koně, zjistili jsme to minulou sobotu a neděli, ale mohlo se to stát dříve, koně máme ve venkovním výběhu,“ přiblížila. Dva broky o průměru 4 milimetry měla klisna na břiše, třetí našli na noze později už zanícený.

Potom, co prohlédli další koně, našli ještě dva zraněné valachy. „Z pohledu veterináře šlo o starší zranění, protože byla zapouzdřená. Ty broky jsou malé, koně mají srst, tak je to špatně viditelné. Nejdřív jsme si mysleli, že je poštípal nějaký hmyz nebo že jsou to klíšťata,“ naznačila.

Radka Líkářová tipuje, že by střelec mohl používat k útokům vzduchovku nebo nějakou podobnou zbraň se zásobníkem. „Spíše by to mohla být vzduchová pistole s deseti nábojnicemi. To by odpovídalo, když kůň dostane ránu, tak uteče. Klisna měla hned tři, takže to by nestihl nabíjet,“ odhaduje majitelka jezdeckého klubu.

KAŽDÝ V JINÉM VÝBĚHU

Dle jejího míněný jde o cílený útok. „Výběhy máme v zástavbě, je to divné. Není to jako v Sedlíkovicích, kde jsou koně v loukách bez obydlí. Navíc je to taková smůla, že jde o koně nájemní, majitelé proto podali trestní oznámení na neznámého pachatele,“ vysvětlila s tím, že jsou u ní pouze ustájeni. Všichni postřelení koně však nebyli spolu ve výběhu. „Klisna byla na jedné straně silnice s jinou klisnou, valaši přes silnici. Jsem z toho nervózní, hrozně se bojíme, co bude dál,“ obává se.