České Budějovice – Kvůli opilosti zřejmě nemohl chodit, proto sedl za volant.

A pak dvakrát naboural. Šestatřicetiletý muž se předvedl v neděli před osmou večer při jízdě po Strakonické ulici ke křižovatce s Plzeňskou, když vjel do protisměru a svým fordem bočně narazil do fiata. Nehoda ho nezastavila a Průběžnou ulicí se vydal do Čéčovy, kde ho zastavil dům. Práskl do jeho podezdívky. Policisté dali muži dýchnout a bylo jasno. S 3,3 promile se řídí fakt špatně. A nějakou dobu to nezkusí ani střízlivý, neboť přišel o řidičák.