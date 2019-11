Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové jel řidič ve směru Dlouhá Louka - Litvínovice. "Na benzinové čerpací stanici u něj provedli policisté z oddělení hlídkové služby kontrolu. Řidič se podrobil dechové zkoušce pomocí přístroje Dräger a nadýchal opakovaně bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz," uvedla k případu Štěpánka Schwarzová.

Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří muže (35 let) z Českokrumlovska podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž by měl do dvou týdnů stanout před soudem.