Českobudějovický krajský soud začal v úterý projednávat případ vraždy, která se stala letos v dubnu v Mlynařovicích na Šumavě. Obžalován je z ní jednačtyřicetiletý Tomáš Burian, který se u soudu přiznal a činu litoval. Po hádce a rvačce ubodal osmnácti ranami nožem bratra své přítelkyně.

Soud začal výpovědí obžalovaného. Líčil v ní, jak se mezi ním a bratry a otcem její přítelkyně dlouhodobě zhoršovaly vztahy a jaké spory řešili se zavražděným Štěpánem Příčkou (33 let). „Nic, co řeknu, neospravedlňuje, co jsem udělal,“ začal svou výpověď.