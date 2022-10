Muž (45), který hraje v obou příbězích hlavní roli, seděl ještě s nějakými svými kumpány ve jmenované restauraci. Kromě něj zde byli i další hosté ve věku od 70 do 90 let. Když pachatelovi kamarádi odešli, přisedl si ke starším hostům a představil se vymyšleným jménem. V okamžiku, kdy téměř devadesátiletý senior platil útratu, všiml si, že má v peněžence finanční hotovost. Ihned se na něj zaměřil. Zavětřil příležitost.

Poznáte muže na fotografii? Chtěla by s ním mluvit strakonická policie

Starý pán se vypravil domů. Vůbec si nevšiml, že je sledován. Kolem osmé hodiny večer se ozval domovní zvonek – za dveřmi stál „host“ z restaurace. Až pozdě senior pochopil, že je zle. „Začal na lupiče křičet, aby odešel, že tam nemá co dělat,“ popsal strakonický kriminalista Bohumil Votava následující děj.

Bez šance

To ale na ostříleného matadora nemohlo stačit. A také nestačilo. Chtěl po seniorovi 1500 korun, které viděl v peněžence při placení v restauraci. Když nic nedostal, vtlačil se své oběti do bytu a chtěl víc peněz. Když nedostal, co chtěl, došlo k fyzickému měření sil. Jakou mohl ale mít šanci starý pán ve věku 90 let proti chlapovi v plné síle? Nulovou. Lupič svou oběť hravě srazil na zem a nůžkami, které vzal na stole, mu začal vyhrožovat. Prý je mu jedno, jestli znovu zabije, že už jednou vraždil. Jako důkaz svého tvrzení přiložil starému muži nůžky na krk. Senior neměl jinou možnost, než mu úkryt svých peněz prozradit. Šlo o úspory v desítkách tisíc korun. To mu zachránilo život. Aby si nemohl zavolat pomoc, vzal mu navíc i jeho telefon a přikázal mu, aby nikomu nic neříkal. Oloupený muž záhy z budky zavolal Policii ČR a vše jí nahlásil.

Řádil ve Volyni

Tím se mohlo zdát, že je vše u konce. Lupič však svou kořist proházel v automatech a tak za čtyři dny opět vyrazil loupit.

Do volyňského podniku Blue bar vešel chlap stejného popisu, který pasoval na lupiče ze Strakonic. Zde ho znala barmanka jako Martina, který sem chodil s kamarády. Nejprve si prošel bar a herní automaty, aby zmapoval situaci. Pak si dal pivo a požádal barmanku o rozměnění papírové bankovky s nominální hodnotou 5000 Kč. Protože žena neměla peníze v hotovosti u sebe, pozoroval ji, kam pro ně půjde. Viděl, že má peníze v trezoru. Odešel tedy na toaletu, a když se vracel, šel rovnou k ní, namířil na ni krátkou střelnou zbraň a chtěl peníze. „Martine, to si děláš srandu? Co blbneš, vždyť se známe,“ reagovala barmanka. Ale s lupičem sranda nebyla. Chrlil ze sebe, že je v průšvihu, aby mu dala ty peníze. Přitom mířil i na jiného hosta v baru s tím, ať se nehýbe, nebo střelí.

Snažíme se šetřit, kde můžeme, zní z organizací a firem na Strakonicku

Barmanka pochopila, že jí jde o život. „Snažila se stále přesvědčovat, že má doma dospívajícího syna,“ pokračoval Bohumil Votava. Lupič si nakonec odnesl několik desítek tisíc korun.

O případu se ve Volyni stále ví. „Ten bar bylo takové doupě, kam nikdo normální asi moc nechodil. Když se rozneslo, že se tam loupilo, moc se tomu nikdo nedivil. Ale vystrašení jsme byli,“ říká obyvatelka Volyně, která si přeje zůstat v anonymitě.

Za měsíc

Ale zpět k případu. Kriminalisté měli vytipované osoby, které do popisu zapadaly. Nakonec se potvrdilo, že jde o známého recidivistu. I když ho policisté znali velmi dobře, trvalo jim měsíc, než ho dopadli v okolí obce Hartmanice u Sušice. Ve vězení si stále odpykává svůj trest.