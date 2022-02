Malého papouška krčícího se na parapetu českobudějovické mateřské školky v ulici K. Štěcha nalezly ve čtvrtek dopoledne zdejší zaměstnankyně. Zkřehlého opeřence se podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové ujaly a na pomoc přivolaly hlídku městské policie. Strážníci si následně Aratingu sluneční převzali.

Ve čtvrtek 17. února v půl jedenácté dopoledne vyjížděla hlídka městské policie do mateřské školy K. Štěcha na oznámení o nálezu papouška, který se usadil na parapetu okna budovy. "Strážníci si zkřehlého opeřence, který získal dočasný domov ve školce, převzali do svých rukou. Právoplatného majitele Aratingy sluneční s identifikačním kroužkem se bohužel přes veškerou snahu strážníkům nepodařilo vypátrat," uvedla Věra Školková. Malý opeřenec bez zjevného zranění proto skončil v rukou odborníků ze ZOO Hluboká nad Vltavou, kam ho strážníci následně převezli.

Opilec u školy

Se školou byl v minulých dnech spojen i jiný zásah strážníků. V pondělí 14. února v půl jedné odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži ležícím na chodníku před základní školou ve Štítného ulici. "Strážníci na místě nalezli značně podnapilého muže ve společnosti již prázdné lahve od tvrdého alkoholu. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 3,42 ‰. Sedmapadesátiletý muž však byl přes alarmující hladinu alkoholu schopen bez problému s hlídkou komunikovat. Strážníkům se svěřil, že byl téhož rána propuštěn z protialkoholní záchytné stanice," uvedla k události Věra Školková.

Mluvčí městské policie dodala, že strážníci muže poučili, že požívání alkoholu v blízkosti školního zařízení je obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Následně muže z místa vyprovodili. Sedmapadesátiletý muž se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Vandalský čin cyklisty

Strážníci řešili tento týden i případ vandalismu. V pondělí 14. února krátce po páté hodině odpolední spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. muže, který právě vytrhl stojan na jízdní kola, do té doby ukotvený v dlažbě. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie.

"Strážníci pachatele vandalského kousku zastihli v Krajinské ulici. Jak se ukázalo, jednalo se o čtyřicetiletého muže z Českobudějovicka. Ten se k činu pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu přiznal. Jeho jednání pravděpodobně ovlivnil i vypitý alkohol. Orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,16 ‰," uvedla k zásahu strážníků Věra Školková. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Nechtěná spolujezdkyně

„Živo“ bylo během minulého víkendu nejen uvnitř barů a diskoték. Jednoho z nočních návštěvníků čekalo překvapení i po opuštění jednoho z podniků v centru města. Do jeho osobního vozu totiž nastoupila zcela cizí žena a odmítala vystoupit. Muž se obrátil o pomoc na hlídku městské policie, která byla nedaleko.

O půlnoci ze soboty na neděli 13. února prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Náměstí Přemysla Otakara II. "Strážníky zde oslovil rozrušený muž se žádostí o pomoc s cizí ženou, která nastoupila do jeho osobního vozu a odmítá vystoupit. Žena však nereagovala ani na zákonné výzvy strážníků se slovy, že nikam nepůjde. Z jakého důvodu vnikla do cizího vozu, se zasahující hlídce městské policie zjistit nepodařilo," přiblížila událost Věra Školková.

Jednání ženy však poukazovalo na užití návykových látek. "Strážníci jí museli z vozidla vyvést za použití donucovacích prostředků. Žena však ani nadále nehodlala spolupracovat. Ke zjištění totožnosti jí proto strážníci předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR – město. Přítomným policistům se podařilo zjistit, že se jedná o osmačtyřicetiletou ženu z Českých Budějovic. Strážníci jí po poučení o dalším postupu propustili. Žena se nyní bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci," zmínila Věra Školková a dodala, že případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Bezvládná dívka

Alkohol hrál zase hlavní roli při zásahu strážníků v Plzeňské ulici. Smíšená hlídka městské a státní policie tam vyjížděla na oznámení o podnapilých osobách ležících na trávníku před domem v Plzeňské ulici. "Strážník spolu s policisty na místě nalezli dva muže a ženu bezvládně ležící na zemi. Od jejích společníků se dozvěděli, že se svou kamarádku snaží již delší dobu marně probudit. Muži uvedli, že po vypití půl lahve tvrdého alkoholu již nebyla schopna komunikace. Policisté při pátrání po totožnosti dotyčné zjistili, že se jedná o sedmnáctiletou dívku z Českých Budějovic. Přítomný strážník uvolnil dívce dýchací cesty a uložil ji do stabilizované polohy až do příjezdu rychlé záchranné služby, kterou mezitím přivolal jeden z policistů," popsala zásah Věra Školková s tím, že zdravotníci dívku převezli do českobudějovické nemocnice, zatímco strážník o jejím stavu informoval dívčinu matku. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Jiný případ ovlivněný alkoholem, a to již v odpoledních hodinách se udál v centru Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II. Strážníci náhle spatřili v blízkosti kašny postávat trojici zjevně podnapilých mužů, kteří se vyznačovali velmi hlasitým projevem. "Dva z nich se přitom náhle pustili do vzájemné potyčky. Strážníci proto zamířili na místo a okamžitě zasáhli. Účastníci sice ve vzájemné potyčce ustali, jeden z nich však začal házet sklo a další předměty na kamennou kašnu. Jeho vandalské počínání museli strážníci ukončit použitím donucovacích prostředků. V muži následně zjistili dvacetiletého muže z Jindřichohradecka. Ten na výzvu strážníků způsobený nepořádek uklidil. Ke škodě na historické památce naštěstí v důsledku jeho počínání nedošlo," uvedla Věra Školková. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u mladého muže ukázala výsledek 1,73 ‰. Po poučení o dalším postupu ho strážníci v doprovodu jeho kamarádů z místa propustili.

Dvacetiletý muž se po vystřízlivění bude zpovídat nejen z přestupku znečištění veřejného prostranství a pokusu o poškození cizího majetku, ale i přestupku proti občanskému soužití. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Opilý řidič nedbal "stopky"

Třiatřicetiletý řidič osobního vozidla ohrozil minulý týden při vyjíždění na hlavní komunikaci projíždějící vozidlo. Svědky události se stala hlídka městské policie, která pachatele dopravního přestupku zastavila. Strážníci přitom odhalili značně podnapilého řidiče, který si jel pro cigarety na benzinu. Muž skončil v rukou policistů.

V jedenáct hodin večer prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na sídlišti Vltava. Strážníci náhle spatřili vozidlo přijíždějící z Labské ulice, jehož řidič nerespektoval signál „STŮJ“ a ohrozil tak vozidlo projíždějící po hlavní silnici Na Dlouhé louce. Strážníci vozidlo okamžitě zastavili.

"Když však muže sedícího za volantem vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, žádných se nedočkali. Z dechu muže byl však navíc cítit alkohol. Třiatřicetiletý řidič však orientační dechovou zkoušku odmítl se slovy, že vypil jedno pivo. Když ho strážníci vyzvali k odběru biologického materiálu, muž otočil a orientační dechovou zkoušku podstoupil. Přístroj ukázal alarmující hodnotu 1,72 ‰ a napodruhé 1,77 ‰ alkoholu. Muž se přitom strážníkům svěřil, že si jel pouze pro cigarety na benzinovou čerpací stanici. Strážníci celý případ předali do rukou přivolaných policistů, kteří řidiči zakázali další jízdu. Třiatřicetiletý muž volant již neusedne, čeká ho obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," zmínila k případu Věra Školková.

Jiného opilého řidiče prozradila jízda

Čtyřiašedesátiletého řidiče vozidla zn. Škoda, který za volant usedl před půl jednou v noci po nejedné sklence alkoholu, zastavila hlídka městské policie na Žižkově třídě. Vozidlo totiž mělo při jízdě zapnutá výstražná světla a řidič zjevně nezvládal jízdu.

Hlídka městské policie na Žižkově třídě vozidlo zn. Dacia, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení, zastavila. Strážníci při jednání s řidičem zbystřili, z jeho dechu totiž ucítili alkohol. "Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 0,76 ‰ a 0,73 ‰. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která řidiči zakázala další jízdu a celý případ si převzala k dalšímu šetření. Sedmadvacetiletému muži z Děčínska hrozí za přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání šesti měsíců až jednoho roku," uvedla Věra Školková.

Hlídka městské policie v minulých dnech kvůli dopravnímu přestupku zastavila i řidiče ve Strakonické ulici. "Devětačtyřicetiletý muž strážníkům na výzvu k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla přiznal, že řidičský průkaz nevlastní. Důvod strážníci zjistili vzápětí. Řidičský průkaz mu byl totiž odebrán v důsledku uloženého zákazu řízení všech motorových vozidel," přiblížila zásah strážníků Věra Školková. I tento případ předali strážníci do rukou přivolaných policistů. Devětačtyřicetiletého muže z Táborska čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.