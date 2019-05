Ten policisté dle slov Jiřího Matznera, mluvčího jihočeské policie, vyšetřují jako podezření z výtržnosti a ublížení na zdraví. Napadenému muži bylo totiž způsobeno vážné zranění.

Jak Jiří Matzner uvedl, při šetření policisté z Obvodního oddělení České Budějovice zjistili, že muž (narozený 1981, z Hradce Králové) byl udeřen do obličeje takovou razancí, až upadl na zem a byl pravděpodobně okamžik v bezvědomí. "Napadnout jej měl muž zhruba třicetiletý urostlé či silnější postavy tmavší pleti, v bílém tričku, svědci jej popisují jako „světského“. Ten měl stát v podloubí Krajinské ulice proti baru se třemi muži a dvěma ženami," přiblížil policejní mluvčí podobu pachatele. "Kamery zaznamenaly dva muže v bílém tričku, jak se krátce po incidentu vracejí zpět do baru, jeden z těchto mužů by měl být útočníkem," dodal s tím, že policisté na lince 158 přivítají jakékoliv informace k útočníkovi nebo k tomuto napadení.

Dodal, že shodou okolností strážníci a policisté v Krajinské ulici kontrolovali podobnou skupinu podezřelých osob. "Nakonec se však ukázalo, že s tímto případem nemají nic společného," dodal Jiří Matzner.

Případ tak zatím zůstává stále otevřen. Vše komplikuje skutečnost, že většina svědků byla pod vlivem alkoholu a informace jsou tak nepřesné.