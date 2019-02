David Štýfal, mluvčí městské policie v Českých Budějovicích uvedl, že se ona událost odehrála při běžné kontrolní činnosti na Husově třídě. "Tady strážníci zahlédli skupinku osob, které se skláněla k ležícímu muži. Hlídka ihned zastavila a přispěchala na pomoc," vyprávěl.



Dodal, že strážníci zjistili, že muž slavil své šedesáté narozeniny. "Ve chvíli, kdy vyšel na ulici, ucítil bolest na hrudi, která vystřelovala do levé ruky a sesunul se v bezvědomí na zem. Vše nasvědčovalo tomu, že dostal infarkt. Ještě před příjezdem strážníků začala jedna z přítomných žen muže resuscitovat a další svědek události zavolal posádku zdravotnické záchranné služby," popisoval.



"Nicméně v následujících chvílích se muži znovu přitížilo a znovu upadl do bezvědomí," vyprávěl s tím, že strážníci muže znovu resuscitovali a do příjezdu záchranářů udržovali jeho základní životní funkce. Poté byl předán do lékařské péče a byl převezen posádkou ZZS do nemocnice na další nezbytná vyšetření.