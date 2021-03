Celníci a kriminalisté tak zadrželi dalšího velkého hráče drogové scény Jihočeského kraje, po Satanovi jde do chládku i Papež a také celý jeho gang. Ve vazbě skončilo pět velkých dealerů pervitinu a jejich šéf. Na realizační den byla nasazena stovka celníků a desítka jihočeských kriminalistů.

Při další společné velké realizaci koncem února specialisté z jihočeského protidrogového oddělení Sekce pátrání Generálního ředitelství cel společně s jihočeskými kriminalisty zadrželi osm osob. Při závěrečné akci zasahovala i Skupina operativního nasazení celní správy. Ze závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy bylo nakonec obviněno celkem šest osob (R. z Českých Budějovic - hlava gangu, P. ze Strakonic, K. z Prahy, J. ze Strakonic, M. z Českých Budějovic a jediný ženský element skupiny K. z Prahy). Pět z nich je v současné době již ve vazební věznici. P… stačil před spuštěním akce zavětřit problém a ke svému štěstí zmizel za hranice.

Celníci z protidrogové jednotky případ prověřovali půl roku. Společně s kriminalisty zjistili, že tato šestičlenná skupina zásobovala pervitinem celý Jihočeský kraj a příhraniční části Rakouska. Jen od července loňského roku přeprodala skupina drobným dealerům v kraji minimálně 7 kg pervitinu. Výdělky se tak počítaly v milionech, odhadem 12 milionů korun. Jak vše probíhalo? Pravděpodobně Papež, převážně sám, vykupoval pervitin od překupníků z celé republiky a přivezl jej do Českých Budějovic. Zde měl v pronajatých kancelářích a také v garáži mezisklady. Nákupní cenu znal pravděpodobně jen on a tak zbylým pěti jihočeské ceny diktoval podle svého. Pětice pak drogu dostávala k menším dealerům a na ulice jihočeských měst. Členové skupiny dokázali, každý za jeden den, přeprodat dávky za 20 000 korun.

Toto všechno Papež stíhal jako zaměstnanec bezpečnostní agentury, aktuálně několik měsíců pobíraje dávky v pracovní neschopnosti. Bude asi jen dobře, pokud zůstane mnoho let za mřížemi, měl totiž, podle posbíraných indicií a výslechů, velké plány, expandovat se svým gangem do Holandska. Co by to znamenalo pro drogovou scénu v kraji, lze jen těžko odhadnout.

Při realizaci specialisté zajistili luxusní Mercedesy. Při zadržení „úplnou náhodou“ převážel zrovna dalších 400 g pervitinu, jak sám přiznal, bál se avizovaného lockdownu a omezení pohybu přes hranice okresu. Po zadržení provedli celníci a kriminalisté čtyři domovní prohlídky a devět prohlídek nebytových prostor (auta, garáže, kanceláře). Policisté také zajistili odcizené jízdní kolo, možná bylo platbou za dávku? Také si však někdo z bandy mohl přilepšit krádeží, jde převážně o recidivisty s drogovou, majetkovou i násilnickou minulostí.

Tento rozsáhlý případ pod názvem CRYSTEX dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. V případě, že by soud bandu odsoudil, hrozil by každému členu pravděpodobně trest odnětí svobody v délce osmi až dvanácti let.

Martina Kaňková, Generální ředitelství cel

Jiří Matzner, Policie ČR