Přílišná důvěra ke zcela neznámému člověku z internetové seznamky se hořce nevyplatila ženě z Českobudějovicka. Její sen o lásce skončil nedobře - ztrátou desítek tisíc korun.

Mince do sbírky se ukázaly být bezcenným kovem... Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Další z mnoha podvedených žen figuruje v případu, který nyní prošetřují policisté z Týna nad Vltavou. Vše začalo tím, že se dotyčná chtěla prostřednictvím internetu seznámit a najít si partnera pro život.

Mluvčí policie z Českých Budějovic Štěpánka Schwarzová přiblížila: „Žena se na jedné internetové seznamce seznámila s mužem a následně s ním komunikovala přes aplikaci Whatsapp. On ji požádal, aby mu v Týně nad Vltavou od jednoho muže vyzvedla mince, které pachateli chyběly do sbírky za částku 45 tisíc korun. Domluvili se, že částku zaplatí při předávce mincí žena a on že jí pak pošle peníze převodem na bankovní účet.“

A k předání mincí skutečně v Týně nad Vltavou došlo. Žena převzala celkem tři mince a skutečně za ně v hotovosti zaplatila 45 tisíc.

„Pachatel jí však peníze neposlal a o mince nejeví zájem. Jedná se totiž o téměř bezcenné kovy. Žena se tedy obrátila na policisty z obvodního oddělení v Týně nad Vltavou,“ popsala nešťastný konec případu Štěpánka Scharzová.

Policisté varují důvěřivé uživatele internetu, kteří se chtějí seznámit, aby byli obezřetní při komunikaci s cizími lidmi. „Hlavně se nenechte přemluvit k tomu, abyste "cizímu" člověku posílali peníze, ať už se bude vydávat za vojáka či lékaře na misi nebo za partnera na celý život. Nenechte se oklamat a okrást,“ varovala policejní mluvčí závěrem.