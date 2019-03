Pětatřicetiletý muž a 28letá žena si zahráli na polobohy, kteří zájemcům o finanční injekci zajistí nebankovní půjčku. Několik měsíců nabízeli na internetu zprostředkování půjček, což ale mělo háček. Určili podmínku, že tuto službu poskytnou až po zaplacení poplatku mezi 500 a 2000 korunami. Ale v žádném případě neměli v plánu lidem ve finanční tísni pomoci, nýbrž shrábnout to, co od nich dostanou. Takto se jim podařilo nachytat nejméně 12 lidí, kteří pak neviděli ani peníze slibované, ani zaslané. Vykutálená dvojka sice vylákala částku v řádech desítek tisíců, ale nyní je za to trestně stíhána.