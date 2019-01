Jižní Čechy – Polský zloděj, vůz německého majitele odcizený na území Rakouska a pozorní Češi. Fungující mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek stojí za úspěšným případem, který koncem minulého týdne zaznamenali jihočeští celníci.

Auto za dva miliony korun odcizil zloděj v Salzburku. Mířil do Polska, jeho cesta však skončila na Budějovicku. | Foto: Celní úřad pro Jihočeský kraj

V pátek odpoledne zajistili v Salzburku ukradené luxusní Audi A6 kombi Allroad béžové barvy, které by během několika málo hodin zřejmě skončilo u našich severních sousedů.



Mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj Vladimír Pešek našemu Deníku vysvětlil, že lup za miliony korun zajistila mobilní hlídka, jež se v pátek dopoledne pohybovala na trase České Budějovice – Dolní Dvořiště. Její členové dostali prostřednictvím operačního střediska policie aktuální informaci o krádeži v Rakousku. Součástí tohoto upozornění bylo i nastínění možných únikových tras.

Ty policisté určovali na základě operativních poznatků z místa činu. Jedna verze hovořila o tom, že se zloděj vydá do ČR a bude pokračovat do Polska. Už brzy se mělo ukázat, že tento předpoklad je správný.



„V odpoledních hodinách se celníci pohybovali na mostě u sjezdu do Kamenného Újezdu. Při monitorování provozu si všimli přijíždějícího vozidla, které odpovídalo popisu. Byla na něm třeba originální poznávací značka, kterou pachatel či pachatelé nestačili vyměnit," popsal mluvčí Pešek. Za volantem vozidla seděl 45letý muž z Polska.



Když ho celníci zastavili u odbočky do Homolí, potvrdilo se, že se ve svém odhadu nemýlili. Už na první pohled totiž bylo zřejmé, že má auto vylomený zámek na levých předních dveřích. V zapalování navíc nebyl originální klíč, ale pouze jeho plastová náhrada.

„Uvnitř se nacházel pouze řidič, který byl vyzván k opuštění vozidla a předložení potřebných dokladů. Řidič prohlásil, že žádné doklady k vozidlu nemá. Poté mu byl odebrán mobilní telefon, celníci také vyjmuli klíč ze zapalování a následně přivolali hlídku policie," zmínil Vladimír Pešek.



Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner doplnil, že policisté zadrženého řidiče vyslechli a poté jej propustili na svobodu. „Z vozidla jsme zajistili veškeré stopy a nyní ho máme umístěné v našich skladech. Čekáme na pokyny rakouské policie ohledně navrácení auta skutečnému majiteli. Rakouská strana má na vyjádření zhruba dva měsíce," uvedl Jiří Matzner. Mluvčí celního úřadu Vladimír Pešek dodal, že podobně úspěšné mezinárodní pátrání je na jihu Čech svým způsobem ojedinělé.



Poslední obdobný případ se stal už v březnu předloňského roku. Jihočeští celníci zajistili v březnu 2012 na parkovišti u budějovické sportovní haly autobus, který pachatelé odcizili v Itálii. Zatím největší případ takového druhu se stal před čtyřmi lety. Tenkrát jihočeští celníci nalezli v prostorách areálu budějovické firmy v zahraničí odcizené tahače a návěsy.



„Šlo o sedm tahačů a osm návěsů italské a německé imatrikulace v hodnotě několika desítek milionů korun. Ty byly vedeny jako odcizené v rámci Schengenského informačního systému a byly hledané v rámci trestního řízení," připomněl Vladimír Pešek.