"Další úspěšnou akci mají za sebou dva psovodi ze Skupiny základních kynologických činností České Budějovice," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Ti koncem minulého týdne krátce po půlnoci procházeli místa, kde dochází k nelegálním těžbám vltavínů, a zamířili do oblasti Nových Hradů. "Po několika minutách si v lese všimli dvou světel, které se vždy na chvíli objevily a zase zmizely. Policisté věděli, že by se mohlo jednat o nelegální kopáče, proto se k místu nepozorovaně přiblížili. Jejich podezření se potvrdilo, skutečně se zde nacházeli dva muži s čelovými svítilnami, kteří pomocí cepínů a lopat hloubili jámy," popsala mluvčí.

Inspekce jim kopání zakázala

Kopáči (22 a 28 let) se přiznali, že za obdobnou nelegální činnost byli už v minulosti řešeni. Na místo následně dorazili i policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny a případ si převzali. "Oba muži jsou podezřelí ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože měli uložen Příkazem České inspekce životního prostředí trest zákazu činnosti spočívající mimo jiné také v zákazu jakýmkoliv způsobem zasahovat do půdy v místech s již narušením půdním krytem, přičemž územní rozsah tohoto zákazu je stanoven na všechny lesní pozemky, mimo jiné i v katastrálním území spadajícím do katastru Nových Hradů," doplnila mluvčí s tím, že policie případ řeší ve zkráceném přípravném řízení a kopáči by tak měli do dvou týdnů stanout před soudem. "V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky," uzavřela mluvčí.