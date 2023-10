Ostraha prodejny a policisté dokázali zasáhnout při pokusu o krádež, o kterou se povedená dvojice mužů pokoušela v prodejně se stavebním a dílenským materiálem v Budějovicích.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Policisté z oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory prošetřují pokus o krádež. Mluvčí policistů Milan Bajcura popsal: „Dva muži, ve věku 27 a 20 let, vjeli se svým osobním autem značky Renault do prodejních prostor, kde do vozu naložili různé věci – elektrické nářadí, spojovací dílce, svítidla a podobně. Následně chtěli vyjet z provozovny bez úhrady specifikovaných věcí.“

Dvojice však neunikla pozornosti záznamového zařízení. Ukázalo se, že do skrýše uvnitř auta naložili věci za více jak 16 tisíc korun, které neměli v úmyslu zaplatit.

„Ostraha prodejny přivolala policisty, kteří muže eskortovali na služebnu, kde si z jejich rukou převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež, spáchaného formou spolupachatelství,“ doplnil Milan Bajcura s tím, že odcizené věci se nepoškozené vrátily zpět do prodeje.