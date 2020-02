Českobudějovičtí kriminalisté se obrací na veřejnost o pomoc při ztotožnění několika osob, které se staly svědky závažného zločinu loupeže.

Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové došlo k loupežnému přepadení dne 20. února v době od 20:30 do 20:40 hodiny v Českých Budějovicích. V ulici Chelčického, na začátku ulice poblíž ulice Žižkova tř. v úmyslu zmocnit se cizí věci fyzicky napadlo několik pachatelů úderem do obličeje a kopanci do těla jiného muže. "Následně mu pachatelé z peněženky odcizili finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Poškozený poté z místa činu odešel k jednomu baru v ulici Chelčického. Při činu utrpěl zranění, následně byl ošetřen v českobudějovické nemocnici," uvedla k případu Štěpánka Schwarzová. Případem se začali ihned zabývat českobudějovičtí kriminalisté, kterým se podařilo získat kamerový záznam zachycující několik svědků, kteří celý incident pravděpodobně viděli.

Na záznamu je vidět muž ve věku přibližně 30 let, hubené postavy, s dlouhými vlasy, který byl oblečen do tmavé mikiny s potiskem na prsou (pravděpodobně značka Adidas), do tmavých tepláků s třemi bílými pruhy značky Adidas a tmavých bot. Tento muž sleduje incident, který nebyl kamerovým záznamem zachycen a má sebou psa střední rasy, bílošedé barvy.

Dále je na záznamu vidět projíždějící vozidlo tovární značky Škoda Roomster, červené barvy. Toto vozidlo vjíždí přes závoru na parkoviště v Chelčického ulici a následně z něj vystupují dva muži, kteří rovněž incident pravděpodobně viděli.

Kriminalisté proto žádají přímo tyto svědky, případně osoby, které tyto svědky poznaly, či další svědky, kteří mohli událost vidět, aby kontaktovali českobudějovické kriminalisty na telefonním čísle 974 226 311, 974 226 320 nebo přímo na linku 158. Mohou tak pomoci objasnit tento závažný zločin loupeže, za který pachatelům v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody ve výši až deset let.