České Budějovice – Mafiánský únos ohlásil policii v sobotu před polednem správce domova s pečovatelskou službou. Před domem totiž stálo tmavé vozidlo a u něho dva muži s klobouky a zbraněmi, které popsal jako kulovnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Do auta prý naložili starší dámu a odjeli do centra města. Vypadalo to velmi děsivě. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera policisté naštěstí před přivoláním posil zjistili, že jedné paní z domova, která má narozeniny, přijel neobvyklou oslavu s překvapením udělat její synovec se synem. „Vše tedy bylo režírované a zbraně byly airsoftové. Za svoji nepovedenou srandu se omluvili a vše dobře dopadlo,“ uvedl mluvčí.