Písecko, Příbramsko - Ozbrojené lupiče, kteří v polovině února přepadli Herna bar 7 v Jiráskově ulici v Milevsku, policie koncem minulého týdne dopadla.

Neměli na svědomí jen loupež v Milevsku, ale také na Dobříšsku a v Příbrami. Jednalo se celkem o tři pachatele ve věku od 21 do 39 let.



Trojice zahájila sérii loupeží v restauraci v jedné malé obci na Dobříšsku. "Dva maskovaní a ozbrojení muži sem vtrhli se slovy, že chtějí peníze. Odnesli si nakonec tržbu ve výši 17 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.



O deset dnů později v nočních hodinách loupili dva ze zadržených, z toho jedna žena, v herně v Milevsku. Dokonce zde z dlouhé zbraně vystřelili do zdi. Ukradený finanční obnos byl v obdobné výši.

Do třetice vyrazil loupit nejstarší z bandy, a sice devětatřicetiletý muž s kuklou na hlavě a s dlouhou zbraní v ruce do baru v Příbrami, kde se nacházelo několik hostů. "Své přepadení zahájil výstřelem do stropu, poté chtěl po obsluze nandat do igelitové tašky veškeré peníze. V tomto případě šlo již o několik desítek tisíc korun," popsala mluvčí. Při domovní prohlídce našla policie u tohoto muže zbraně, náboje i bankovky.



Na případech, které zasahovaly do dvou krajů, spolupracovali příbramští policisté s píseckými kriminalisty. Na zatčení pachatelů se podílela i zásahová jednotka.



Kriminalisté sdělili všem třem lupičům obvinění ze zločinu loupeže spáchaného ve spolupachatelství. Nejstarší z nich, který se nyní nachází ve vazební věznici, si ještě vyslechl obvinění z přečinu nedovolené ozbrojování. Za uvedené činy stanovuje trestní zákoník dva až deset let pobytu za zamřížovanými okny.