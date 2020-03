Policisté nachytali muže se zákazem řízení

Do dvou týdnů by podle policejní mluvčí Lenky Krausové měl před soudem stanout muž (33 let), kterého zastavili a kontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby ve středu kolem druhé hodiny odpoledne.

Dopravní policie, kontrola řidičů - ilustrační foto | Foto: ČTK