Jak informoval policejní mluvčí Jiří Matzner v pátek v noci kontrolovali v Dobrovodské ulici jihočeské metropole policisté oddělení hlídkové služby řidiče vozidla značky Fiat. „Řidič se podrobil testu na přítomnost alkoholu v dechu, přístroj ukázal hodnotu přes 1,7 promile. Řidič tak jednoznačně ve svém stavu byl ohrožením nejen pro sebe, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu,“ uvedl mluvčí.

Policisté řidiči zadrželi řidičské oprávnění a muž z Českobudějovicka ročník 1973 bude čelit trestnímu stíhání, jak oznámil mluvčí, dopustil se totiž ohrožení pod vlivem návykové látky.

„V sobotu večer pak řidič vozidla Škoda Octavia u obce Strážkovice s vozidlem couval a havaroval do stromu. Poškozeného vozidla si všimli policisté z Obvodního oddělení Trhové Sviny, kteří řidiče našli u vozidla pod levými předními dveřmi,“ popsal Jiří Matzner. Za havárií mohla být podle něho mlha. „Policisté ale zjistili, že řidič jeví známky požití alkoholu. Dechová zkouška ukázala více jak 2,5 promile alkoholu v dechu,“ doplnil mluvčí.

Řidič byl převezen s lehkým zraněním do nemocnice, řidičský průkaz mu policisté zadrželi a vozidlo bylo odtaženo. Během celého víkendu kontrovali policisté několik dalších řidičů buď pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek. „Jde o velmi nebezpečné jednání, k takovým to řidičům rozhodně nesedejte do vozidla, a pokud víte, že kamarád či člen rodiny chce jet pod vlivem alkoholu či návykových látek, pokuste se tomuto jednání hned v počátku zabránit. Například takovýto „řidič“ nemusí najít klíče od vozidla,“ zdůraznil mluvčí.